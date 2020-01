Starbucks eröffnet weitere Mallorca-Filiale

Die internationale Kaffeehaus-Kette Starbucks sucht Personal für eine weitere Mallorca-Filiale. Eingestellt würden 15 Mitarbeiter für eine neue Niederlassung in der Gemeinde Marratxí, teilt die städtische Arbeitsagentur Palma Activa mit. Der genaue Standort wird in der Pressemitteilung vom Sonntag (5.1.) nicht genannt, es dürfte sich jedoch um das Mallorca Fashion Outlet handeln, besser bekannt unter dem früheren Namen Festival Park.

Die Bewerbungsgespräche finden am 14. und 15. Januar statt, Interessierte könnten sich auf der Website von Palma Activa registrieren.

Starbucks ist inzwischen mit mehreren Filialen auf Mallorca vertreten, so an der Playa de Palma, im Einkaufszentrum FAN, am Flughafen von Palma de Mallorca oder in Palmas Innenstadt.

Mit der Kaffee-Kultur von Mallorca hat das Business des Konzerns freilich wenig zu tun