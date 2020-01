So entwickeln sich die Gehälter von Führungskräften und Angestellten auf Mallorca

Die Gehälter in Führungspositionen auf Mallorca sind im vergangen Jahr deutlich stärker gestiegen als die der Angestellten. Das ist das Ergebnis einer Studie über die Gehaltsentwicklung in Spanien der ICSA-Gruppe in Zusammenarbeit mit der Business School Eada, die die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zitiert.

Demnach stiegen die Jahresdurchschnittsgehälter (brutto) von Führungskräften auf den Balearen um 5 Prozent auf 78.983 Euro. Auf der mittleren Führungsebene wurde ein Anstieg von 3,9 Prozent auf 39.997 Euro registriert. Die Angestellten erhielten dagegen im Durchschnitt nur 2,3 Prozent mehr Gehalt, hier stieg der Betrag auf 21.662.

Allen drei Gruppen gemein ist, dass die Gehälter auf den Balearen unter dem spanienweiten Durchschnitt liegen. Landesweit verdienen Führungskräfte laut der Studie im Schnitt 84.773 Euro im Jahr, in der mittleren Führungsebene sind es 42.929 Euro, bei den einfachen Angestellten 23.250 Euro.

Erklärt werden die Unterschiede mit der großen Bedeutung des Dienstleistungssektors auf den Inseln in Folge des Tourismus, in dem geringere Gehälter gezahlt werden. Dabei sind die Lebenshaltungskosten auf Mallorca höher als auf dem spanischen Festland. /ff