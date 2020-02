Arbeitsmarkt auf Mallorca schwächelt leicht im Januar

So viele Menschen wie nie in einem Januar hatten im vergangenen Monat Arbeit.

Der Arbeitsmarkt auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln schwächelt. Zwar hatten im Januar 2020 mit rund 429.000 Personen so viele Menschen wie noch nie Arbeit in diesem Monat. Aber das Job-Wachstum von 1,8 Prozent verlangsamt sich und liegt nun im spanischen Durchschnitt. In den vergangenen Monaten waren die Balearen hier noch mit an der Spitze gelegen.

Gestiegen ist neben der Zahl der Arbeitnehmer allerdings auch die Anzahl der Arbeitslosen: 60.855 Menschen waren im Januar auf den Inseln ohne Arbeit - 1,1 Prozent mehr als im Januar 2019. Die Arbeitslosenquote liegt bei 12,4 Prozent. Zum Vergleich: Spanienweit waren es im Januar 14,5 Prozent. /jk