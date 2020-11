Verschärfte Maskenpflicht am Arbeitsplatz auf Mallorca

Die balearische Landesregierung will die Maskenpflicht am Arbeitsplatz auf Mallorca ab Samstag (28.11.) verschärfen. Wie die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Freitag (27.11.) auf einer Pressekonferenz bekannt gab, müssen Menschen, die mit anderen Kollegen zusammen in einem geschlossenen Raum arbeiten, "in jedem Moment" die Maske tragen - unabhängig davon, wie es um die Belüftung oder die Sicherheitsabstände steht.

Auch Trennwände gelten nun nicht mehr als Alternative. Bisher war Maske am Arbeitsplatz nur dann Pflicht, wenn die Mitarbeiter sich näher als 1,5 Meter kamen - beispielsweise bei Konferenzen - und es keine anderen Schutzvorrichtungen gab. Die neue Regelung soll unabhängig von dem neuen Fünf-Stufen-Plan gelten, den Armengol am Freitag ebenfalls vorstellte.

Auch die Belüftung geschlossener Räume soll ab Samstag strenger geregelt werden. In den öffentlichen Behörden ist die Installation von CO2-Messern geplant. Das Bildungsministerium stellt zudem 2 Millionen Euro zur Verfügung, um auch alle Klassenräume in Schulen mit den Aparaten auszustatten. Auch in Seniorenklubs und der Gastronomie sollen die Messgeräte Pflicht sein. Bei schlechten Werten müssen spezielle Luftfilter zum Einsatz kommen.

"Ein geschlossener Raum mit schlechter Belüftung ist gefährlicher als einer mit guter Belüftung. Am sichersten sind jedoch Aktivitäten an der frischen Luft", so Armengol. Man wolle künftig versuchen, möglichst viele öffentliche Veranstaltungen draußen stattfinden zu lassen.

Das sollten sich die Menschen auch in ihrer Freizeit und gerade im Bezug auf die Weihnachtsfeierlichkeiten zu Herzen nehmen. "Das Virus ist immer gleich ansteckend, egal, ob gerade Feiertag ist oder nicht." Details zu den neuen Regelungen sollen am Samstag (28.11.) im balearischen Amtsblatt (BOIB) veröffentlicht werden. /somo