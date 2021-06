Neues Luxushotel auf Mallorca sucht 243 Mitarbeiter

Das Fünf-Sterne-Hotel Zafiro Palace Andratx soll zum 24. Juni nun endgültig die Pforten öffnen. Das bestätigte der MZ der Verantwortliche für das Marketing der Hotelkette, Tobias Neumann. Die Eröffnung des 600-Betten-Hauses war eigentlich schon für vergangenes Frühjahr geplant. Dann kam die Pandemie dazwischen, der Termin wurde zunächst auf Ende April 2021 und nun auf den 24. Juni vertagt. Am Hang von Camp de Mar ist auf einer Fläche von rund 40.000 Quadratmetern ein Luxushotel entstanden, das mit 13 Schwimmbecken und fünf Restaurants aufwartet.

Für die weiträumige Anlage sucht Zafiro noch zahlreiche Mitarbeiter, die in den verschiedensten Bereichen des Hotels zum Einsatz kommen sollen. Insgesamt 243 Stellen hat das Hotel ausgeschrieben. An der Rezeption etwa werden Pagen, Rezeptionisten und Nachtportiere gesucht, in der Küche fehlen noch Tellerwäscher, Küchenhelfer, Köche, ein Sushiman sowie Fleischer. Darüber hinaus gibt es freie Stellen als Aushilfskellner und Kellner, als Zimmermädchen und Putzkräfte sowie als Techniker.

Alle Mitarbeiter werden als sogenannte "fijos discontínuos", also Saisonkräfte, eingestellt. Während der Monate, in denen das Hotel geöffnet hat, handelt es sich dabei um feste Arbeitsplätze. Den Stellen ist gemein, dass Vorerfahrung sowie ein eigenes Fahrzeug verlangt werden. Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch sind speziell an der Rezeption und im Service unabdingbar. Die Gehälter bewegen sich zwischen gut 1.600 und 2.000 Euro brutto im Monat zuzüglich der Trinkgelder.

Um geeignete Bewerber für die freien Stellen zu finden, veranstaltet die öffentliche Jobvermittlung Palma Activa vom 15. bis zum 17. Juni drei Bewerbertage. Hier kann man sich bereits dafür anmelden. /jk