Das sind die gesetzlichen Feiertage auf Mallorca 2019

Die spanische Regierung hat die Feiertage für das kommende Jahr 2019 offiziell festgelegt. Dabei handelt es sich um zehn spanienweite und zwei regionale Feiertage auf Mallorca. Hinzu kommen dann noch zwei weitere Feiertage, die jede Gemeinde auf Mallorca festlegen kann, etwa zu den örtlichen Patronatsfesten.

Die balearische Landesregierung hatte ihre Hausaufgaben zur Feiertagsplanung 2019 bereits im März erledigt. Dem Beschluss des Kabinetts war eine Einigung mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern vorausgegangen. Neben acht Feiertagen, die spanienweit identisch sind, wurden auf den Balearen der 1. März (Tag der Balearen), der 18. und der 22. April (Osterfeiertage) sowie der 26. Dezember (zweiter Weihnachtsfeiertag) hinzugenommen. Die Landesregierung konnte statt über zwei gleich über vier Termine entscheiden, da der Dreikönigstag und der 8. Dezember (Mariä Empfängnis) 2019 ohnehin auf Sonntag fallen. Die Zahl von zwölf freien Tagen pro Jahr ist jedoch in Spanien gesetzlich vorgeschrieben.

An den offiziellen Feiertagen bleiben Behörden und Geschäfte geschlossen, sofern es sich nicht um verkaufsoffene Feiertage handelt. Die Termine dieser zehn Tage müssen für 2019 noch offiziell festgelegt werden. In Tourismuszonen dürfen Geschäfte auch an Feiertagen öffnen, Ausnahmen gelten zudem für kleine Läden.



Im Jahr 2019 gelten folgende gesetzliche Feiertage auf Mallorca