Feiertage 2019: So bauen Sie Brücken für Mallorca- und Deutschland-Trips

Im Februar, Juli und September ist ein langer Atem gefragt. Denn in diesen Monaten gibt es keinen Feiertag. Foto:Shutterstock

Ein Feiertag, der auf einen Sonntag fällt, ist das größte Ärgernis deutscher Arbeitnehmer. Den Spaniern ist das relativ egal. Denn hier bestimmt die Regierung einfach einen anderen Tag zum Feiertag. An 14 Tagen muss die Arbeit laut Gesetz ruhen, inklusive regionaler und lokaler Feiertage. Wer geschickt plant, kann mit etwas Urlaub lange Wochenenden genießen.

1. Januar: Año Nuevo/Neujahr

Das neue Jahr startet an einem Dienstag. Spanier und Deutsche haben frei.

6. Januar: Día de Reyes/Heilige Drei Könige

In Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen ärgert man sich, dass man am Sonntag doppelt frei hat. Die Spanier bekommen einen Ausgleich.

21. Januar: Sant Sebastiá

Der Ehrentag des Schutzpatrons von Palma ist eigentlich ein Tag zuvor. Da das aber ein Sonntag ist, wird der Feiertag verschoben.

1. März: Día de les Illes Balears

Mit dem anschließenden Wochenende gibt es drei freie Tage. Gedacht wird der Verabschiedung der Balearen-Verfassung 1983.

18., 19. und 20. April: Jueves Santo, Viernes Santo, Lunes de Pascua/Gründonnerstag, Karfreitag, Ostermontag

Außer in Katalonien und Valencia ist Gründonnerstag in Spanien ein Feiertag. Am Ostermontag haben nicht alle Regionen frei. Die Balearen gehören zum Glück dazu.

1. Mai: Día del Trabajo/Tag der Arbeit

Spanische und deutsche Arbeitnehmer haben frei. Eine Brücke ist höchstens mit zwei Urlaubstagen möglich.

30. Mai: Christi Himmelfahrt

Da der Vatertag 39 Tage nach dem Ostersonntag immer auf einen Donnerstag fällt, ist der Freitag danach der Brückentag schlechthin. Das lange Wochenende kann man nutzen, um den Kater auszuschlafen. In Spanien ist die „Ascensión de Jesús" kein Feiertag.

10. Juni: Pfingstmontag

Deutsche Arbeitnehmer können sich über ein dreitägiges Wochenende freuen. Katholiken auf Mallorca feiern zu Pfingsten („Pentecostés") zwar auch die Entsendung des Heiligen Geistes, müssen dies aber nach der Arbeit tun.

20. Juni: Fronleichnam

In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und einigen Gemeinden in Sachsen und Thüringen ist Feiertag. Gefeiert werden das Blut und der Leib Christi. Castilla-La Mancha ist die einzige autonome Region Spaniens, die an „Corpus Christi" frei hat.

24. Juni: Sant Joan

In der Johannisnacht wird die Ankunft des Sommers gefeiert. Eigentlich ist der Tag kein Feiertag, er wird aber von der Gemeinde Palma als solcher umfunktioniert, um auf die vorgeschriebene Anzahl zu kommen. Traditionell feiern die Mallorquiner mit Lagerfeuern und Fackeln am Strand.

15. August: Asunción de la Virgen/Mariä Himmelfahrt

In Spanien, im Saarland und einigen Gemeinden Bayerns kann mit dem anschließenden Freitag eine Brücke gebaut werden.

3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit

Der „Día de la Unidad Alemana" fällt auf einen Donnerstag und kann der Startpunkt eines verlängerten Wochenendes sein.

12. Oktober: Fiesta Nacional de España

Ein Wermutstropfen für viele Spanier: Der Nationalfeiertag fällt auf einen Samstag. Da im Vergleich zum Sonntag weniger Arbeitnehmer betroffen sind, gibt es keinen Ausgleich. Gefeiert wird die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus.

31. Oktober: Reformationstag

Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern können eine Brücke bauen.

1. November: Todos los Santos/Allerheiligen

Die Spanier nutzen den Feiertag zum Gedenken an die Verstorbenen. Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz tun es ihnen gleich.

20. November: Buß- und Bettag

Nur die Sachsen machen am Mittwoch frei.

6. Dezember: Día de la Constitución

Der Verabschiedung der spanischen Verfassung 1978 wird an einem Freitag gedacht.

8. Dezember: La Inmaculada

Mariä Empfängnis wird nur in Spanien gefeiert. Da es auf einen Sonntag fällt, gibt es einen Ausgleich.

25./26. Dezember: Navidad/Weihnachten

Sowohl Deutschland als auch Mallorca haben frei. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ruht als Ausgleich dieses Jahr auf der ganzen Insel die Arbeit. Es kann eine Brücke gebaut werden.