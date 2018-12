Feiertage: Wann haben auf Mallorca im Dezember die Geschäfte auf?

Der 6. und 8. Dezember sind in Spanien nationale Feiertage. Es gibt trotzdem Möglichkeiten zum Shopping

Der 6. und der 8. Dezember sind in Spanien und somit auch auf Mallorca gesetzliche Feiertage. Am Donnerstag (6.12.) feiert das Land die Tatsache, dass die Bevölkerung vor 40 Jahren die damals neue demokratische Verfassung in einem Volksentscheid akzeptierte. An dem Feiertag sind die Banken, Behörden und die meisten Geschäfte geschlossen.

Auch am Samstag (8.12.) ist Feiertag: Mariä Empfängnis, auf Spanisch Inmaculada Concepción. Allerdings öffnen die meisten Läden dennoch ihre Türen, weil es sich um einen der verkaufsoffenen Feiertage handelt.

Übersicht über die Feiertage auf Mallorca im Jahr 2018 und 2019.

Wer schon für die Weihnachtsfesttage vorplanen will: Der 25. Dezember ist ebenfalls ein spanienweiter Feiertag. Der 26. Dezember ist als zweiter Weihnachtstag nicht in allen Orten auf Mallorca Feiertag. In Palma und in den meisten anderen Kommunen entschieden sich die Rathäuser jedoch dazu, ihn als lokalen Feiertag zu nehmen.

Übersicht über die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf Mallorca 2018 und 2019. /tg