So ist das mit den Feiertagen zu Weihnachten auf Mallorca

Wer noch Weihnachtsgeschenke besorgen muss, kann sich auch am Sonntag (23.12.) sowie am Montag (24.12.) auf die Suche machen. Foto: DM

Wann ist eigentlich in meiner Gemeinde auf Mallorca um Weihnachten herum und zwischen den Jahren Feiertag und an welchen verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen kann ich noch Geschenke einkaufen oder wieder zurückgeben? Eine Übersicht.



Ausruhen

Wenngleich offiziell kein festivo, wird am Montag, dem 24.12., vielerorts nur halbtags gearbeitet. Der erste Weihnachtstag (25.12., Dienstag) ist dann ein Feiertag. Anders verhält es sich mit dem zweiten Weihnachtstag (26.12., Mittwoch). Er ist nur in einigen Orten der Insel ein Feiertag. Das sind dieses Jahr neben Palma: Alaró, Andratx, Port d'Andratx, s'Arracó, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Es Capdellà, Campanet, Deià, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Inca, Lloseta, Manacor, Mancor de la Vall, Marratxí, Muro, (Palma), Puig­punyent, Santa Eugènia, Santa María del Camí. Auch in Porreres ist der 26. Dezember frei, da die Gemeinde an diesem Tag den Schutzpatron Sant Esteve feiert.

Der Neujahrstag fällt diesmal auf einen Dienstag. Am 1.1.2019 ist spanienweit, also auch in allen Gemeinden Mallorcas, Feiertag. Der sonst ebenfalls arbeitsfreie Drei-Königs-Tag (6.12.) fällt 2019 auf einen Sonntag.



Einkaufen

Zudem kann auf der Insel vor und nach Weihnachten am Sonntag eingekauft werden: Wer noch Last-minute-Geschenke braucht, kann sich vor dem großen Fest am Sonntag, den 23. Dezember, ins Gewusel stürzen.

Der darauffolgende verkaufsoffene Sonntag ist dann der 30. Dezember. Wer also dringend noch ein Silvester-Outfit braucht und sich direkt im Anschluss an die Weihnachtsfeiertage noch nicht in die Stadt getraut hat, kann den Einkaufsbummel an diesem Sonntag nachholen.