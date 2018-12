Das sind die Feiertage 2019 in den einzelnen Gemeinden auf Mallorca

Im neuen Jahr können die Bewohner von Mallorca wieder an 14 Feiertagen die Füße hochlegen und die Arbeit ruhen lassen. Zum einen gibt es acht festivos, die spanienweit identisch sind: 1. Januar (Neujahr), 19. April (Karfreitag), 1. Mai (Tag der Arbeit), 15. August (Mariä Himmelfahrt), 12. Oktober (Nationalfeiertag), 1. November (Allerheiligen), 6. Dezember (Verfassungstag), 25. Dezember (erster Weihnachtsfeiertag). Hinzu kommen auf den Inseln der 1. März (Tag der Balearen), der 18. und der 22. April (Osterfeiertage) sowie der 26. Dezember (zweiter Weihnachtsfeiertag).

Fehlen noch zwei Termine, um auf die Zahl 14 zu kommen: Diese zwei Tage darf jede Gemeinde individuell festlegen, etwa zu den örtlichen Patronatsfesten. In Alcúdia sind das 2019 der 25. und 26. Juli (San Jaime, Trienal del Santo Cristo). Andratx macht am 29. Juni (San Pedro) und am 2. August (Nuestra Señora de los Ángeles) frei. In Port d'Andratx ist zusätzlich zum 2. August der 16. Juli (Virgen del Carmen) Feiertag. In Calvià kann am 24. Juni (San Juan) und 25. Juli (San Jaime) entspannt werden. In Es Capdellà ist zusätzlich zum 25. Juli der 16. Juli Feiertag (Virgen del Carmen).

Capdepera hat die zwei flexiblen Gemeinde-Feiertage auf den 17. Januar (San Antonio) und den 16. Juli (Virgen del Carmen) gelegt. In Llucmajor wird im Jahr 2019 am 30. September (San Miguel) und am 14. Oktober (Es Firó) die Arbeit niedergelegt. In der Balearen-Hauptstadt wurden der 21. Januar (San Sebastián) und der 24. Juni (San Juan) zu Feiertagen ernannt. Pollença macht am 17. Januar (San Antonio) und am 2. August (Nuestra Señora de los Ángeles) frei. Bewohner von Sant Llorenç können ebenfalls am 17. Januar (San Antonio) und am 10. August (San Lorenzo) entspannen. Auch die Gemeinde Santanyí macht am 17. Januar und am 25. Juli frei.

Eine Übersicht mit den Feiertagen in allen Gemeinden Mallorcas sowie denen auf Menorca, Ibiza und Formentera finden Sie online unter der Adresse: www.bit.ly/Feiertage2019.