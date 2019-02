Am Freitag (1.3.) ist auf Mallorca Feiertag

Der Freitag (1.3.), am Tag der Balearen, ist auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera gesetzlicher Feiertag. Banken, Behörden und die meisten Geschäfte sind geschlossen. Am „Dia de les Illes Balears", wird dem 1. März 1983, an dem das Regionalstatut – vergleichbar mit einer Landesverfassung in Deutschland – in Kraft trat.

Hintergrund: Ab wann ist man ein echter Mallorquiner?

Überblick: gesetzliche Feiertage auf Mallorca im Jahr 2019