Das sind die gesetzlichen Feiertage zu Ostern auf Mallorca

In der Osterwoche auf Mallorca gibt es gleich drei gesetzliche Feiertage. Sowohl der Gründonnerstag (18.4.), als auch der Karfreitag (19.4.) und der Ostermontag (22.4.) sind "festivos". Während der Karfreitag spanienweit gesetzlicher Feiertag ist, wurden Gründonnerstag und Ostermontag von der balearischen Landesregierung zum "festivo" erklärt.

An den gesetzlichen Feiertagen bleiben die Geschäfte geschlossen, es gibt jedoch zahlreiche Ausnahmen. So ist der Gründonnerstag in diesem Jahr ein verkaufsoffener Feiertag. Davon werden praktisch alle Einkaufszentren und großen Ketten Gebrauch machen. Kleinere Geschäfte dagegen bleiben zum Teil geschlossen. An den anderen Feiertagen finden sich offene Läden in den Tourismuszonen, sofern sie bereits in die Saison gestartet sind.

Mental vorbereiten sollte man sich in jedem Fall auf einen großen Ansturm auf die Supermärkte am Karsamstag. /ff

