Ist Pfingstmontag auf Mallorca ein Feiertag?

Während in Deutschland, Österreich und Teilen der Schweiz der Pfingstmontag (10.6.) ein gesetzlicher Feiertag ist, geht das Leben auf Mallorca ganz normal weiter. Zwar feiern die Katholiken in Spanien zu Pfingsten (Pentecostés) ebenfalls die Entsendung des Heiligen Geistes. Der Pfingstmontag (Lunes de Pentecostés) ist aber nur in einzelnen Orten - wie zum Beispiel in Barcelona - Feiertag.

Auf den Balearen ist normaler Arbeitstag. Die Banken, Behörden und Geschäfte öffnen wie gewohnt. Und auch der Nahverkehr richtet sich nach dem Fahrplan eines normalen Montags. Wie das Wetter zu Pfingsten auf Mallorca wird, sehen Sie hier.

