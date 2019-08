Verkaufsoffener Feiertag: Was Sie zu Mariä Himmelfahrt auf Mallorca wissen sollten

Viele Kirchen auf der Insel werden an dem Tag besonders geschmückt.

Viele Kirchen auf der Insel werden an dem Tag besonders geschmückt. Foto: Inselrat

Der Donnerstag (15.8.) ist auf Mallorca gesetzlicher Feiertag. An Mariä Himmelfahrt gehen viele Mallorquiner in die besonders geschmückten Kirchen. In vielen Gemeinden werden religiöse Traditionen begangen und Feste gefeiert, die der mallorquinische Inselrat auf einem mehrsprachigen Onlineportal vorstellt. Ziel ist es nicht nur, die Vielfalt der Bräuche der Insel abzubilden. Es sollen auch kleine Forschungsarbeiten und Fotomaterial zum Hintergrund der jeweiligen Traditionen entstehen.

In zahlreichen Kirchen der Insel wird zudem anlässlich des Festes der Mare de Déu (Gottesmutter) das sogenannte Llit de la Mare de Déu (Bett der Gottesmutter) aufgebaut, eine Inszenierung des Moments, bevor Maria in den Himmel emporsteigt. Die Pflege des religiösen Festes wird seit Jahren durch den Inselrat gefördert.

Service: gesetzliche Feiertage auf Mallorca 2019 und 2020

Einkaufen ist am 15. August dennoch möglich: Das Datum ist einer der von der balearischen Landesregierung festgelegten verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf Mallorca. Die meisten Einkaufszentren und Kaufhäufer auf der Insel öffnen ihre Pforten. Mit Ausnahme der Urlaubsgebiete bleiben die meisten kleinen Geschäfte allerdings geschlossen. Banken und Behörden sind ebenfalls geschlossen. Bei Bus und Bahn gelten die Fahrpläne für Sonn- und Feiertage. /tg

Service: Übersicht über die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf Mallorca 2019