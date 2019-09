Am Mittwoch beginnt die Schule auf Mallorca

Noch sind die Klassenzimmer leer. Das wird sich am Mittwochmorgen (11.9.) schlagartig ändern.

Noch sind die Klassenzimmer leer. Das wird sich am Mittwochmorgen (11.9.) schlagartig ändern. Foto: EP

Nach drei Monaten Sommerferien beginnt am Mittwoch (11.9.) auf Mallorca wieder die Schule. Das Datum gilt sowohl für die Grundschulen (Educación Primaria, 1. bis 6. Klasse) als auch für die weiterführenden Schulen (Educación Secundaria Obligatoria, ESO). Die Berufsschulen (Formación Profesional, FP) starten erst am 23. September in das neue Schuljahr 2019 / 2020.

Die Weihnachtsferien für die Schüler auf Mallorca starten am 23. Dezember (letzter Schultag Freitag 20.12.). Letzter Ferientag ist der 7. Januar 2020. Die Osterferien sind in diesem Schuljahr vom 9. bis 19. April. Das Schuljahr endet am 19. Juni, wenn die Kinder wieder ihre drei Monate langen Sommerferien beginnen. /tg

Hier finden Sie einen Überblick über die Feiertage auf Mallorca im Jahr 2019 und im Jahr 2020.