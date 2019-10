Ist Allerheiligen auf Mallorca ein Feiertag?

Nicht in allen Bundesländern in Deutschland ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag, nämlich nur in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Auf Mallorca wird am Freitag (1.11.) nicht gearbeitet. Allerheiligen ist einer von 14 gesetzlichen Feiertagen in Spanien.

An keinem Tag im Jahr strömen so viele Menschen auf die Friedhöfe von Mallorca wie an diesem. Die Gräber werden mit Blumen geschmückt und Menschen gedenken mit dieser Geste ihren Verstorbenen.

Da am Freitag ausgeschlafen werden kann, bietet es sich natürlich an, an Halloween (31.10.) um die Häuser zu ziehen. Nicht nur für Kinder ist einiges geboten. Hier gibt es eine Zusammenfassung zum Halloween-Programm auf der Insel.

