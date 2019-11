Shopping-Kalender: Das sind die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf Mallorca 2020

Die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf Mallorca im Jahr 2020 stehen fest. Eine Kommission mit Vertretern von Landesregierung, Gewerkschaften und Unternehmern hat am Donnerstag (7.11.) den Shopping-Kalender für das neue Jahr festgelegt. Die zehn Termine sind gleichmäßig über das Jahr verteilt und sollen unter anderem verhindern, dass Läden an aufeinanderfolgenden Feier- und Sonntagen mehrere Tage am Stück geschlossen sein müssen.

Die Termine für 2020 sind:



5. Januar (Sonntag)

15. März (Sonntag)

9. April (Gründonnerstag)

5. Juli (Sonntag)

15. August (Samstag, Mariä Himmelfahrt)

6. September (Sonntag)

12. Oktober (Montag)

29. November (Sonntag)

7. Dezember (Montag - der gesetzliche Feiertag anlässlich des spanischen Verfassungstags am 6. Dezember wird auf Montag verschoben)

27. Dezember (Sonntag)

Die Termine am 15. März und am 6. September können auf Vorschlag der Gemeinden noch in den jeweiligen Kommunen verschoben werden.

Von den verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen profitieren insbesondere die großen Einkaufszentren und Handelsketten. Kleine Geschäfte dürfen ohnehin immer öffnen, und auch in den touristischen Gemeinden gelten in der Hauptsaison Ausnahmen. /ff

