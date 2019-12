Am Tag der Verfassung ist auf Mallorca Feiertag

Fotogalerie: Auch die Adventsbeleuchtung lädt an den Adventssonntagen zum Shoppen ein.

Im Dezember häufen sich die Feiertage in Spanien und damit auf Mallorca. Angesichts des Tags der Verfassung (6. Dezember) und dem Tag der Unbefleckten Empfängnis (8. Dezember) sprechen die Spanier allgemein von der "Puente de la Constitución", also dem langen Wochenende zum Verfassungstag. In diesem Jahr fällt nur der Verfassungsfeiertag auf einen Werktag, während der 8. Dezember ein Sonntag ist.

Am Freitag haben also Banken, Behörden und viele Geschäfte geschlossen. Am Sonntag ist dafür verkaufsoffener Sonntag, bei dem viele Geschäfte öffnen werden, um von den Weihnachtseinkäufen zu profitieren.



Feiertage auf Mallorca