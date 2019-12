Weihnachten auf Mallorca: Das sind die Feiertage

Über Weihnachten sind auch auf Mallorca Feiertage. Banken und Behörden sowie die meisten Geschäfte schließen mindestens am Mittwoch, 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag) und am Donnerstag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag). An Heiligabend (Dienstag, 24. Dezember) gelten in vielen Läden und Büros geänderte Öffnungszeiten, damit die Angestellten mit ihren Familien feiern können.

An Silvester gelten geänderte Öffnungszeiten, an Neujahr (1.1.) ist Feiertag. Auch der Dreikönigstrag (6.1.) ist in Spanien ein allgemeiner Feiertag, an dem übrigens die meisten spanischen Kinder ihre Geschenke erhalten. Am Tag davor, am Sonntag (5.1.) haben dafür viele Geschäfte auf, weil es auf Mallorca ein verkaufsoffener Sonntag ist.



Feiertage auf Mallorca