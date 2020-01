Termine für internationale Rentenberatung auf Mallorca 2020 stehen fest

Die Termine für die Internationalen Rentenberatungstage der Deutschen Rentenversicherung auf Mallorca stehen fest. Erstmals werden die Experten zudem auch Ibiza besuchen, wie es in einer Pressemitteilung des deutschen Konsulats vom Donnerstag (30.1.) heißt.

Beratungstermine gibt es am 9., 10. und 11. Juni 2020 in der Zeit von 9 bis 14 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Veranstaltungsort ist die Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS, c/ Pere Dezcallar i Net, 3) in Palma de Mallorca.

Auf Ibiza finden die Beratungstage am 10. und 11. Juni statt, jeweils von 9 bis 14 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Veranstaltungsort ist das Centro de Atención e Información de la Seguridad Social Nº2 de Ibiza (CAISS, Avda. de España, 57) in Ibiza-Stadt.

Versicherte, die sowohl in Spanien als auch in Deutschland gearbeitet haben oder noch berufstätig sind, können sich nach vorheriger Terminvereinbarung vor Ort von Experten der Deutschen Rentenversicherung beraten lassen.

Termine gibt es bereits jetzt telefonisch (+49 30 865 68144) oder per E-Mail (internationale-beratung@drv-bund.de). Zu dem vereinbarten Termin seien die Versicherungsunterlagen sowie der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. /ff