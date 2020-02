Die Graffiti-Reinigung in Palma gibt es bald nicht mehr kostenlos

Emaya hat fast 2.000 Graffiti in den vergangenen Monaten entfernt.

Emaya hat fast 2.000 Graffiti in den vergangenen Monaten entfernt. Foto: Rathaus

Das Rathaus von Palma de Mallorca denkt derzeit über die Einführung eines Tarifes für die Reinigung von Graffiti nach. Bislang bot das städtische Unternehmen Emaya diesen Dienst kostenlos an.

Die Ursache dafür ist, dass die Reinigung von Privateigentum durch Mitarbeiter der Stadt illegal ist. "Das ist vergleichbar damit, wie wenn ich Emaya beauftrage, meine Wohnung zu putzen. Das geht natürlich nicht, weil ich öffentliche Gelder benutzen würde", sagt Emaya-Chef Ramón Perpinyà.

Die Bürger können sich bei Graffiti-Schmierereien zwar auch künftig an die Stadtreinigung wenden, dann soll der Dienst jedoch 10 Euro pro Quadratmeter kosten. Da in den meisten Fällen die Eigentümer nichts dafür können, dass ihre Wände illegal bemalt wurden, will die Stadt die Reinigung subventionieren. Wie das funktionieren soll, ist noch ungeklärt.

In den vergangenen sechs Monaten hat Emaya fast 2.000 Graffiti in Palma de Mallorca entfernt. /rp