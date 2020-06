Was hat es mit dem Feiertag in vielen Mallorca-Gemeinden am 24. Juni auf sich?

Im spanienweiten Feiertagskalender taucht dieses Datum nicht auf, dennoch ist auf Mallorca am Mittwoch (24.6.) in mehreren Gemeinden Feiertag. Anlass ist die Nit de Sant Joan, die Johannisnacht, die von Dienstag auf Mittwoch gefeiert wird.

Eigentlich suchen zu diesem Datum die Menschen auf der Insel die Strände auf, zünden Kerzen an, grillen und nehmen ein nächtliches Bad im Meer. Doch in diesem Jahr sind vielerorts die Feiern untersagt, um dem Coronavirus keine neue Chance zu geben. In Palma, Calvià oder Llucmajor sperrt die Polizei die Strände ab dem späten Nachmittag.

Gesetzlicher Feiertag ist unter anderem in den Gemeinden Palma de Mallorca, Calvià, Deià, Muro, Porreres und Son Servera. Einkaufszentren und Filialen großer Ketten müssen geschlossen bleiben. Kleine Geschäfte sowie Läden in Tourismuszonen dürfen öffnen. /ff

