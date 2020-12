Gleich zwei Feiertage: Achtung, langes Wochenende auf Mallorca

Auf Mallorca steht ein langes Wochenende an: Da am 7. und 8. Dezember gesetzlicher Feiertag ist, entsteht für viele Angestellte auf der Insel eine Brücke von gleich vier freien Tagen. Ausflügen aufs spanische Festland sind allerdings enge Grenzen gesetzt: Die meisten Regionen in Spanien haben sich wegen der Pandemie abgeriegelt, die Ein- und Ausreise ist nur mit Verweis auf triftige Gründe möglich.

Am Montag (7.12.) wird der spanische Verfassungstag begangen. Er ist eigentlich am 6. Dezember, wird aber auf Montag verschoben, damit die Rechnung der gesetzlich festgelegten Zahl von Feiertagen pro Jahr in Spanien aufgeht. Am Dienstag (8.12.) schließt sich dann gleich Mariä Empfängnis an.

Damit Supermärkte nicht zu viele Tage am Stück geschlossen, bleiben, ist am Montag (7.12.) verkaufsoffener Feiertag. Kaufhäuser und große Läden öffnen, zum Teil gelten aber verkürzte Öffnungszeiten. Kleine Läden dürfen ohnehin auch sonn- und feiertags öffnen. /ff

