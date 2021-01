Diese Feiertage 2021 bieten sich für einen Kurzurlaub auf Mallorca an

Vielleicht dürfen wir dieses Jahr zur Johannisnacht ja wieder an den Strand.

Vielleicht dürfen wir dieses Jahr zur Johannisnacht ja wieder an den Strand. Foto: MZ

Die deutschen Arbeitnehmer würden 2021 in Spanien besser fahren. Hier wird ein Feiertag, wenn er auf einen Sonntag fällt, häufig verlegt. Offiziell haben die Arbeitnehmer auf Mallorca Anspruch auf 14 freie Tage. Zwei davon (Año Nuevo/Neujahr und Día de Reyes/Heilige Drei Könige) liegen schon hinter uns.

20. Januar: Sant Sebastià

Der Ehrentag des Schutzpatrons beschert Palmas Bürgern eine Pause am Mittwoch.

1. März: Dia de les Illes Balears

An diesem Tag wird der Verabschiedung der Balearen-Verfassung 1983 gedacht. Dadurch entsteht ein langes Wochenende.

8. März: Internationaler Frauentag

Seit 2019 ist der Frauentag ein offizieller Feiertag, aber nur in Berlin, wo der Tag meist mit einer Demo begangen wird.

1., 2. und 5. April: Jueves Santo, Viernes Santo, Lunes de Pascua/Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag

Auf den Balearen sind neben Karfreitag, auch Gründonnerstag und Ostermontag Feiertage. Der Ostersonntag ist rein rechtlich in Brandenburg ein Feiertag.

1. Mai: Día del Trabajo/Tag der Arbeit

Hier haben viele Spanier und Deutsche gleichermaßen das Nachsehen. Der Tag der Arbeit fällt auf einen Samstag.

13. Mai: Christi Himmelfahrt

39 Tage nach dem Ostersonntag liegt der Feiertag jedes Jahr auf einem Donnerstag. Damit eignet sich der Freitag als optimaler Brückentag. Allerdings können sich nur die Deutschen freuen, da die Ascensión de Jesús in Spanien kein gesetzlicher Feiertag ist.

24. Mai: Pfingstmontag

Hier dürfen sich wieder die Deutschen über ein langes Wochenende freuen. Auch ­Katholiken auf Mallorca feiern zu P?ngsten (Pentecostés) die Entsendung des Heiligen Geistes, haben aber nicht frei.

3. Juni: Fronleichnam

Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland preisen den Leib Christi. In Sachsen und Thüringen haben katholische Gemeinden frei. Vier freie Tage gibt's mit dem Freitag als Brückentag.

24. Juni: Sant Joan

In der Johannisnacht vom 23. auf den 24. wird die Ankunft des Sommers gefeiert. Neben Palma haben auch viele andere Inselgemeinden frei. Mit einem Urlaubstag gibt es eine vier Tage lange Brücke.

15. August: Asunción de la Virgen/Mariä Himmelfahrt

Die spanischen Autonomen Regionen haben sich eine Alternative gesucht, da das katholische Fest auf einen Sonntag fällt. Das Saarland und einige Gemeinden in Bayern haben hingegen Pech gehabt.

20. September: Weltkindertag

Berlin feiert die Frauen, Thüringen die Kinder. Seit 2019 haben Kinder und Erwachsene am 20. September frei, was sich in diesem Jahr als langes Wochenende auswirkt.

3. Oktober: Tag der Deutschen Einheit

Nach dem Samstag im Vorjahr fällt der „Día de la Unidad Alemana" 2021 auf Sonntag.

12. Oktober: Fiesta Nacional de España

Besser sieht es mit dem spanischen Nationalfeiertag aus. Anderthalb Wochen nach den Deutschen feiern die Spanier die „Entdeckung" Amerikas durch Christoph ­Kolumbus. Montag ist Brückentag.

31. Oktober: Reformationstag

Auch der Reformationstag fällt auf einen Sonntag. Arbeitnehmer in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen ärgern sich.

1. November: Todos los Santos/Allerheiligen

Der spanienweite Feiertag zum Gedenken an die Verstorbenen fällt auf Montag. Auch in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie im Saarland bietet sich ein langes Wochenende.

17. November: Buß- und Bettag

Die Sachsen erkaufen sich den freien Tag mit einem höheren Beitrag bei der Pflegeversicherung. In Bayern und teilweise in Berlin haben Schüler unterrichtsfrei.

6. Dezember: Día de la Constitución

Die Spanier feiern die Verabschiedung ihrer Verfassung im Jahr 1978. Es bietet sich die Gelegenheit zur Superbrücke...

8. Dezember: La Inmaculada

...denn zwei Tage später haben die Spanier dank Mariä Empfängnis frei. Mit dem Wochenende zuvor und dem Dienstag als Brückentag sind fünf Tage hintereinander frei.

25./26. Dezember: Navidad/Weihnachten

2021 schlägt gewissermaßen der Grinch zu, und für die Weihnachtsferien müssen Urlaubstage geopfert werden. Erster und zweiter Weihnachtsfeiertag fallen auf das Wochenende. Die Spanier tauschen zumindest den zweiten Weihnachtsfeiertag ein.