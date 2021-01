Bei der Post auf Mallorca kann man endlich Termine machen

Wer kennt es nicht: Man ist schon sauer, weil statt dem Paket nur die Abholnotiz von Correos im Briefkasten gelandet ist. Dann begibt man sich zu Palmas Hauptpoststelle in die Innenstadt (die dank der ACIRE-Zone nicht für jeden mit dem Auto zu erreichen ist) und denkt, man bekommt das Paket in einer Minute, steht dann aber stundenlang Schlange. Das soll sich nun ändern. Endlich bietet die Post auf Mallorca Termine an.

In 13 der 67 Correos-Filialen auf den Balearen ist das möglich. In Palma sind das das Hauptpostamt im Carrer Costitució sowie die Postbehörden in der Carretera de Valldemossa, El Terreno, Santa Catalina, Son Gotleu und Es Fortí. Außerhalb von Palma gibt es den Termin in Manacor und Inca.

Den Termin gibt es im Internet unter correos.es oder über die Correos-App. Für Personen über 65 Jahren gibt es den Service auch telefonisch unter der Nummer 915 197 197. Wer sich den Termin geholt hat, bekommt einen Code, der sich in der Postfiliale einscannen lässt. Mit diesem kommt man dann direkt an den Schalter. Neben der genauen Uhrzeit erlaubt der Termin auch etwas Spielraum, falls der Kunde zu früh oder zu spät kommt.

Durch die Terminvergabe will die Post verhindern, dass die meisten Kunden zu Hauptstoßzeiten kommen. /rp