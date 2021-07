Das digitale Covid-Zertifikat ist Wirklichkeit: Seit Donnerstag (1.7.) können Reisende innerhalb von Europa mit Hilfe des Nachweises über ihren Covid-19-Status einfacher reisen. Die offizielle Vorstellung für Spanien fand am Mittag am Flughafen von Palma de Mallorca statt. Die spanische Tourismusministerin Reyes Maroto und die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol stellten gemeinsam das Zertifikat in Son Sant Joan vor. Die beiden Politikerinnen der sozialistischen Partei versicherten sich direkt vor Ort an den Kontrollen, dass das Zertifikat funktioniert und von der Technik anerkannt wird.

Mehr zum Thema So funktioniert das digitale Covid-Zertifikat auf Mallorca

Maroto sagte bei einer Pressekonferenz, dass es sich bei dem Zertifikat um den "Generalschlüssel" handle, der den Tourismus in Spanien und Europa wieder öffne. Mit dem neuen Hilfsmittel könne man unproblematisch Sicherheit nachweisen. Es sei ein Meilenstein auf dem Weg, die Mobilität wieder zur Normalität zu führen.

📲 @MarotoReyes y la presidenta @F_Armengol presentan el #CertificadoDigital COVID.



🗣️"Es la llave maestra que reabre las puertas al turismo en España y en Europa. Este dispositivo marcará un antes y un después de la recuperación de la movilidad". pic.twitter.com/YLLgWeSuXO — Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (@mincoturgob) 1 de julio de 2021

Das Zertifikat ist mit dem Stichtag 1. Juli EU-weit offiziell in Betrieb, nachdem es sowohl in Spanien als auch in Deutschland bereits im Juni gestartet worden war. Die Mitgliedsstaaten der EU haben noch bis zum 12. August Zeit, das Zertifikat einzuführen. Ab dann muss es überall in der EU zur Verfügung stehen. Mehr als 3,2 Millionen Spanier sind bereits im Besitz des Covid-Zertifikats.

Mit dem Covid-Zertifikat können Reisende mit Hilfe eines QR-Codes nachweisen, dass sie entweder geimpft sind, genesen oder negativ auf Covid-19 getestet wurden. Das Zertifikat gilt in allen Mitgliedsstaaten und ist kostenlos. /jk