Der Tag zwischen zwei Feiertagen, den sich zahlreiche Menschen auf Mallorca freigenommen haben, sowie die Notwendigkeit, seit Samstag (4.12.) den Covid-Pass in der Gastronomie vorzuzeigen - beide Bedingungen haben am Dienstag (7.12.) dazu geführt, dass die Ausgabestelle für das ausgedruckte Covid-Zertifikat im Landeskrankenhaus von Son Espases in Palma de Mallorca mit dem Andrang komplett überfordert war.

Die Menschen mussten teilweise zwei bis drei Stunden anstehen, selbst diejenigen, die vorab einen Termin ausgemacht hatten. Die Warteschlange erstreckte sich viele Meter weit über den Anfahrtsbereich für Busse und Taxen vor dem Haupteingang. Die meisten der Menschen, die dort anstanden, waren in fortgeschrittenem Alter. Zu einer Besserung der Situation kam es den ganzen Tag nicht, obwohl das Gesundheitsministerium bereits am Vormittag zusätzliche Mitarbeiter angefordert hatte. So konnte sich ein Mitarbeiter um diejenigen mit Termin kümmern, vier weiteren Angestellte standen den Wartenden ohne Termin zur Verfügung. So kommen Sie auf Mallorca an den Covid-Pass Die meisten Menschen in der Schlange waren überfordert, sich das digitale Zertifikat aufs Handy zu laden, etwa weil sie keinen Internet-Anschluss oder Smartphone haben oder weil technische Probleme aufgetreten waren. Wegen der großen Nachfrage öffnet Son Espases auch am Feiertag (Mittwoch, 8.12.) den Schalter für die Ausstellung des Covid-Passes. Das könnte Sie interessieren: Gesundheit Impfgegner auf Mallorca untergraben 3G-Regeln mit Listen in sozialen Netzwerken Gesundheit Impfgegner protestieren auf Mallorca gegen 3G-Regelung Gesundheit So ist die 3G-Regelung auf Mallorca angelaufen Gesundheit Großer Andrang in Impfzentrum auf Mallorca zum Start der 3G-Regelung "Ich finde es ja sehr positiv, dass das Covid-Zertifikat nun verlangt wird, aber man müsste uns mehr Möglichkeiten geben, das zu bekommen", beschwerte sich Antònia Vicens (70). Sie gehörte zu denen mit Termin. "Uns hätte man zuerst drannehmen sollen", fand sie und fragte sich, warum die Gesundheitszentren nicht das Zertifikat ausstellen können. Wie sehr das Covid-Zertifikat plötzlich nachgefragt wird, zeigen auch Daten des Gesundheitsministeriums. Zwischen Freitag (3.12.) und Dienstag (7.12.) hat das Ministerium mehr als 99.000 Covid-Pässe ausgestellt. Die Landesregierung bittet alle darum, zunächst zu versuchen, das Zertifikat online herunterzuladen und nur im Notfall zur Ausgabestelle zu kommen. Dafür sollte dann auf jeden Fall ein Termin vorab vereinbart werden. /jk