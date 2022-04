Auch wenn Spanien dafür bekannt ist, auf Sonntag fallende Feiertage mit einem freien Tag unter der Woche auszugleichen: Am Montag (2. Mai) ist auf Mallorca kein gesetzlicher Feiertag, der Tag der Arbeit wird nicht „nachgeholt“. Grund: Die Zahl der jährlich festgelegten 14 festivos wird auch so erreicht, es sind in der Regel zehn spanienweite, zwei regionale sowie zwei kommunale Feiertage. So sind etwa im laufenden Jahr Ostermontag (18.4.) und der Zweite Weihnachtsfeiertag ( Montag, 26.12.) regionale Feiertage. Hinzu kam der 1. März, der als Tag der Balearen ebenfalls ein regionaler Feiertag ist.

Mehr zum Thema Save the date: Diese Feiertage gelten auf Mallorca im Jahr 2022