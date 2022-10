Keine Behördengänge, (fast) kein Shopping auf Mallorca: Am Mittwoch (12.10.) ist spanischer Nationalfeiertag. Mit dem "Día de la Hispanidad" wird die Einheit der spanischsprachigen Welt gefeiert. Er heißt auch Kolumbus-Tag, da der Seefahrer und Entdecker Christoph Kolumbus am 12. Oktober im Jahr 1492 in Amerika an Land gegangen ist. In Madrid wird der "Día de la Hispanidad" traditionell mit einer großen Parade gefeiert.