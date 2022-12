"Cl@ve permanente": So kommt man auf Mallorca an den digitalen "Wunderzugang" für Behördengänge

Mit der cl@ve können Residenten nicht nur Krankenakten einsehen, sondern auch eine Vielzahl von Behördengängen digital erledigen, etwa Adressänderungen bekannt geben, die Strafzettel und den Punktestand der spanischen Verkehrsbehörde einsehen oder die Steuererklärung abwickeln. Es gibt eine Basis-cl@ve (auch cl@ve PIN genannt), für die man sich per Videokonferenz registrieren kann, über die aber nur umständlich und nur einer kleiner Teil der Behördengänge erledigt werden kann. Daher empfiehlt sich die Registrierung für die cl@ve permanente. Nötig ist dazu ein Aktivierungscode, den man sich am besten nach einer Terminvereinbarung und dem Ausweisen vor Ort in verschiedenen Behörden besorgen kann. Wer bereits ein certificado digital/electrónico oder als Spanier die DNI digital besitzt, muss sich nicht vor Ort ausweisen.

Anlaufstelle in der Nähe suchen Alle anderen sollten unter https://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm#.X3WW62gzbIU (unten „cl@ve“ anwählen) eine Behörde in ihrer Nähe suchen, bei der sie sich die cl@ve permanente ausstellen lassen können. Da die Behörden die Informationen jeweils selbst aktualisieren, sind sie womöglich nicht alle aktuell. Daher sicherheitshalber bei der Behörde anrufen und nachfragen, ob sie geöffnet ist und auch Termine für die cl@ve permanente vergibt. Eine verlässliche Möglichkeit, das hat ein Selbstversuch der MZ gezeigt, ist etwa das Büro der Delegación de Gobierno im Carrer Constitució, 4 in Palma. Für die cita previa dort unter https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=OIACR nach Auswahl von „Illes Balears“ und Angabe des Büros bei den „trámites disponibles“ „cl@ve“ anwählen. Dann auf „entrar“ und „aceptar“ klicken und das Formular mit der NIE-Nummer und weiteren Daten ausfüllen. Eine Bestätigungs-E-Mail bekommt man nicht. Daher sicherheitshalber die N° de justificante de cita (etwa mit dem Handy) abfotografieren oder direkt ausdrucken. Diese Dokumente müssen Sie mitbringen Zum Termin das grüne NIE-Kärtchen sowie den Personalausweis mit Bild mitnehmen. Im Carrer Constitució eine Nummer ziehen und warten. Die Mitarbeiter fragen dann nach E-Mail-Adresse und Handynummer (nur spanische). Dann müssen Antragsteller alle gesammelten Daten noch durch eine Unterschrift auf einem Ausdruck bestätigen und bekommen anschließend den Aktivierungscode sowie eine Beschreibung zum Vorgehen ausgehändigt. Cl@ve permanente aktivieren Um die cl@ve permanente zu aktivieren, die Website clave.gob.es/activar aufrufen. Dann die Daten eingeben. Achtung: Wer bei seiner E-Mail-Adresse zuvor „gmail“ angegeben hat, kann hier nicht „googlemail“ eingeben. Bei der Sicherheitsfrage am Ende kann man sogar noch das ein oder andere neue Wort auf Spanisch lernen (ohne den Doppelpunkt eingeben). Dann bekommt man einen Code aufs Handy geschickt. Den eingeben und auf „siguiente“ drücken, ein neues Passwort kreieren und auf „emitir“ klicken. Die cl@ve ist aktiviert. Im Patientenportal (https://porpac.ibsalut.es/services/Index.action?request_locale=es) rechts oben auf „acceder“ und anschließend auf „Acceder al Portal del paciente mediante Cl@ve“ klicken. Dann erneut bei „Cl@ve permanente“ auf „acceder“. Neue Kampagne Dank einer Kampagne der Vertretung der spanischen Zentralregierung namens „La administración cerca de ti“ kommen bis März 2023 tageweise Beamte der Behörde in die Rathäuser kleinerer Dörfer. Auch dort kann man sich unter anderem die cl@ve ausstellen lassen. Am Donnerstag (15.12.) ist Bunyola dran. Infos zu weiteren Tagen auf Twitter (Delegación Illes Balears) und bei den Rathäusern.