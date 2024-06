Boote ohne Führerschein auf Mallorca mieten: Das sind die neuen Regeln

Die Schifffahrtsbehörde im Hafen von Palma hat für die Nutzung von Freizeitbooten ohne Führerschein eine Reihe neuer Regeln und Beschränkungen festgelegt, die in den Gewässern von Mallorca und Menorca ab sofort gelten. Diese sind am Donnerstag (27.6.) nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Balearen (BOIB) in Kraft getreten. Mit den neuen Vorschriften soll vor allem die Sicherheit im Seeverkehr gewährleistet werden.

Die Boote, die ohne Führerschein oder andere Qualifikation gemietet werden können, dürfen eine Länge von fünf Metern und eine Leistung von 11,26 Kilowatt (15 PS) nicht überschreiten, wobei Jetskis nicht in diese Kategorie fallen. Nachfolgend die neuen Regeln und Bestimmungen:

Die Boote dürfen nicht hinausfahren, wenn mehr als Windstärke 4 (20 bis 28 Stundenkilometer) auf der Beaufort-Skala herrscht (mäßige Brise), die Wellen mehr als einen Meter hoch sind oder die Sicht weniger als sechs Meilen beträgt. Außerdem dürfen die Boote nicht mehr als eine Meile aufs Meer hinausfahren.

stattfinden. Die maximale Fahrtstrecke darf fünf Meilen nicht überschreiten.

