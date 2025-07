Mit dieser App können Sie auf Mallorca unkompliziert die Polizei verständigen

Ein Dieb hat Ihnen am Strand das Handy geklaut, Sie finden Ihr Auto völlig zerkratzt vor oder erleben eine Schlägerei live mit. Schon vor Jahren hat das spanische Innenministerium eine App namens „AlertCops“ herausgebracht, in der Nutzer diese und andere Vorfälle mit ein paar Klicks der Polizei melden können. Mittlerweile hat die einst farblich in Rot-Grau gehaltene App ein neues Design, die Anmeldung läuft über andere Daten, und es gibt viele neue Funktionen. Vorab: Per App kann man keine Anzeige erstatten. Sie ist aber hilfreich, um im Notfall sehr unkompliziert und unauffällig die Beamten zu informieren und hält darüber hinaus nützliche Informationen bereit.

Zu Beginn die Wunschsprache (Spanisch, Englisch, Katalanisch oder Baskisch) auswählen. Dann müssen Nutzer ihre Telefonnummer validieren. Dafür bekommen sie einen vierstelligen Code geschickt. Beim MZ-Test klappt es erst beim zweiten Versuch. Im nachfolgenden Schritt muss oder kann man Angaben zu sich machen (etwa zu Allergien oder Krankheiten). Wer will, kann zudem einen Notfall-Kontakt hinzufügen. Anschließend noch der Übermittlung des Standorts zustimmen und angeben, ob man die Sicherheits- und Notfallbenachrichtigungen abonnieren möchte.

Verschiedene Benachrichtigungsmöglichkeiten

Es gibt drei verschiedene Benachrichtigungsmöglichkeiten: Bei avisos de seguridad geht es um Mitteilungen zu Notfällen oder Warnungen, die die Gegend betreffen, in der man sich aufhält. Mit den alertas geoposicionadas kann man auf die öffentlichen Sicherheitsdienste zugreifen, die bei Veranstaltungen, Partys und Konzerten verfügbar sind. Sehr praktisch dürfte seguimiento de alertas sein: Stimmt man zu, können die Polizeibeamten den eigenen Standort verfolgen, nachdem man sie alarmiert hat.

Vom Hauptfenster der App aus, in dem unter anderem eine Karte samt dem eigenen Standort erscheint, kann man folgende Einstellungen ändern oder Optionen nutzen: Zunächst empfiehlt es sich, links oben auf das Männchen-Symbol zu klicken. Hier kann man die Sprache dann doch noch auf weitere umstellen, darunter auch auf Deutsch. Auch die MZ stellt im Test um.

Diese Funktionen gibt es

Unter dem Hauptfenster-Button „Hilfe für die Bürger“ werden einem nahe gelegene Polizeiwachen angezeigt.

Beim Klicken auf das Sprechblasen-Symbol oben rechts, öffnen sich alle Chats, die der Nutzer oder die Nutzerin bisher mit den Beamten hatten.

Am nützlichsten dürften die „Dienste“ sein. Bei „Begleiten Sie mich“ sendet die App zu Beginn und am Ende einer Aktivität, etwa in einem Gebiet mit schlechter Netzabdeckung, eine Nachricht zusammen mit dem Standort des Nutzers an die Notfallkontakte. Die SOS-Taste ist dazu da, im Notfall einen sofortigen Alarm mit dem Standort des Nutzers an die vertrauenswürdigen Kontakte zu schicken. „Anschließend wird ein zehnsekündiger Audioclip aufgenommen, der ebenfalls an Ihre Notfallkontakte gesendet wird“, heißt es weiter. Auch, dass man angerufen wird, kann man simulieren lassen. Bei „Tonalarm“ gibt das Handy einen abschreckenden Ton ab, und das Licht am Handy schaltet sich als Blitzlicht ein.

Notrufnummer wird gewählt

„Hilfe oder Informationen“ anfordern kann man am unteren Bildrand. Wer dort im Anschluss „Eine Gefahr melden“ will, muss sich noch entscheiden, ob per Anruf oder Chat. Dann wählt das Telefon die 091, die Notrufnummer der Nationalpolizei, oder es öffnet sich ein Chat-Fenster, und der nächste freie Mitarbeiter meldet sich. Im Chat kann man Fotos oder Videos hochladen oder welche aufnehmen.

Wer stattdessen auf „Ich brauche Hilfe oder Informationen“ klickt, kann Vorfälle einer Kategorie zuordnen. Darunter sind etwa Belästigung, Diebstahl, Drogenkonsum, Geschlechtsspezifische Gewalt, Mobbing, Online-Betrug oder unrechtmäßige Besetzung (von Häusern oder Wohnungen, Anm. d. Red.). Zu jedem Punkt ist beschrieben, wie man vorgehen und an wen man sich wenden kann. Zudem gibt es die Option, zu dem jeweiligen Thema einen Chat mit der Nationalpolizei zu eröffnen.

Symbolfoto Guardia Civil. / Foto: Guardia Civil

Anzeige bei der Guardia Civil online erstatten: Die Guardia Civil hat bei den Möglichkeiten, Anzeige zu erstatten, aufgerüstet und eine digitale Plattform auf Spanisch geschaffen (hier klicken), Notrufe kann man hier nicht absetzen. Rund die Hälfte der Anzeigen, die die Beamten sonst vor Ort aufnehmen, können Nutzer nun aber über das neue Portal tätigen, heißt es in einer Pressemitteilung. So sollen längere Schlangen vor Ort vermieden und die Beamten entlastet werden. Wichtig zu wissen ist, dass man sich den Gang zum Revier nur in Fällen von leichten Vergehen spart und in solchen, bei denen keine Gewalteinwirkung im Spiel war. Darunter fallen etwa: Verlust von Dokumenten, betrügerische Abbuchungen mit Bankkarten (und anderen elektronischen Zahlungsmitteln), Diebstahl aus dem Inneren eines Fahrzeugs, Kfz-Diebstahl, Diebstähle oder Schäden. Nicht gemeldet werden können über die Plattform Raubüberfälle oder Vorfälle, bei denen geschlechtsspezifische Gewalt im Spiel war. Manko: Urlauber haben keine elektronische Kennung cl@ve oder firma digital. Einer der beiden Zertifikate benötigt man für die Online-Anzeige. So hilft dann doch nur der Gang zur Guardia Civil.

