Verwaiste Polizeiwachen an der Playa de Palma: "Deutsche Urlauber bekommen wenig Hilfe"

Die Polizei – dein Freund und Helfer. So sollte es zumindest sein. Ein deutscher Türsteher bemängelt nun aber die Arbeit der Beamten an der Playa de Palma. „Die deutschen Urlauber bekommen wenig Hilfe und Unterstützung von den Polizisten“, sagt der Einlasskontrolleur, der anonym bleiben möchte. „Es ist unmöglich, nachts an der Playa de Palma eine Anzeige zu erstellen.“ Die Sprachbarriere sei zudem groß. „Nicht selten nimmt die Polizei einen Urlauber fest, der eigentlich das Opfer einer Straftat ist.“

Auch Peter Mathias Lukesch kann ein Lied davon singen. Der Schweizer war alleine im Urlaub an der Playa. Auf dem Weg von einem Restaurant zum Hotel wurde er überfallen. „Ich bekam einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf, und der Dieb nahm mir den Geldbeutel und das Handy ab“, erzählt er der MZ. Wo genau, kann er sich wegen des Schlags nicht mehr erinnern. Ein Taxifahrer gabelte ihn auf und brachte ihn zum Hotel. „Dabei zockte er mich noch ab. Für die kurze Fahrt von der Playa nach Arenal zahlte ich 89 Euro.“ Da der Urlauber ein zweites Handy auf dem Zimmer hatte und damit zahlte, fiel ihm der viel zu hohe Betrag erst später auf.

Im Anschluss ging der Schweizer zur Wache der Ortspolizei am Strand. Die war jedoch zu. „Ich sprach Polizisten in einem Auto an. Die wiesen mich ab und meinten, ich soll ins Krankenhaus fahren. Meine Anzeige wollten sie nicht aufnehmen“, sagt Lukesch. Die Ärzte stellten eine leichte Gehirnerschütterung fest. Da am nächsten Morgen der Heimflug anstand, ging der Urlauber nicht noch einmal zur Polizei.

Wegen Personalmangel geschlossen

Das sei kein Einzelfall, meint der deutsche Türsteher. „Der Bürgermeister hatte angekündigt, dass die Wache der Ortspolizei rund um die Uhr geöffnet ist. Sie ist aber ständig geschlossen.“ An der Tür hängt lediglich ein Schild, das auf die Wache der Nationalpolizei um die Ecke verweist. Dort werden nachts aber keine Anzeigen entgegengenommen. „Im Januar haben wir den Posten an der Playa geräumt. Wegen Personalmangel können wir die Wache nicht öffnen“, sagte ein Sprecher der Ortspolizei auf MZ-Anfrage. Das sei aber kein Problem, da eine Anzeige auch online, etwa über eine Plattform der Guardia Civil (MZ berichtete) oder telefonisch möglich sei. „Zudem muss die Anzeige nicht mitten in der Nacht gestellt werden. Das kann auch in aller Ruhe am nächsten Tag geschehen.“

Laut dem deutschen Türsteher ist es nicht das einzige Problem. Tagsüber sei die vermehrte Polizeipräsenz zwar spürbar. „Nachts sieht man aber gar keine Polizisten. Es wird rund um die Uhr geklaut. Zudem sind keine Übersetzer im Einsatz. Viele Probleme würden sich lösen lassen, wenn sich die Polizei und die Urlauber einfach nur verstehen könnten“, sagt der Deutsche. „Die betrunkenen Urlauber haben die Angewohnheit, dass sie schreien, wenn sie nicht verstanden werden. Die Polizisten empfinden das als Beleidigung und führen die Deutschen ab.“

Urlauber sind unachtsam

Francisco Javier Santos, Chef der Nationalpolizei an der Playa de Palma, nimmt eher die Urlauber in die Pflicht. „Die meisten Delikte sind Betrügereien und Diebstähle. Zum Opfer fallen meist unachtsame Urlauber. Leute, die ihre Wertsachen unbeaufsichtigt am Strand oder auf einem Restauranttisch zurücklassen. Oft sorgen die Urlaubsgefühle oder auch der Alkohol dafür, dass die Touristen ihre Schutzschilde gänzlich herunterfahren und sich zu sicher fühlen.“

Da stimmt auch der deutsche Türsteher zu. „Letztens hatte ein Urlauber 1.800 Euro Bargeld dabei. Wozu? Selbst kleine Beträge können hier mit Karte gezahlt werden“, sagt er. Wer so viel Geld mit sich herumtrage, lade die Diebe förmlich ein. Zumal der Geldbeutel dann gerne auch noch hinten aus der Hose herausguckt. Der Türsteher warnt zudem vor einer neuen Masche an der Playa de Palma. „Ein Typ stiehlt einen Geldbeutel und gibt ihm im Anschluss einen Komplizen. Der händigt ihn dem Opfer aus. Das Geld fehlt natürlich. Aber der Urlauber ist so froh, dass zumindest alle Karten noch da sind, dass er den Fall nicht bei der Polizei anzeigt.“ Die Diebe kommen so unbestraft davon.

