Deutsche Sicherheitsfirma auf Mallorca arbeitet wohl ohne Lizenz: Doch nur alles eine "Provinzposse"?

Die deutsche Sicherheitsfirma, die im Südwesten der Insel mutmaßlich ohne Genehmigung arbeitet, hält den Betrieb weiter am Laufen. Und das, obwohl die Ermittler vor Monaten Vermögenswerte des Unternehmens sichergestellt haben. „Das Gesetz schreibt keine Schließung vor. Wenn es zu einer Bestrafung kommt, werden wir eine solche aber fordern“, heißt es aus Ermittlerkreisen gegenüber der MZ. Der Hersteller der Alarmanlagen, die das Unternehmen vertreibt, springt jetzt der Firma zur Seite. Und gibt sich ahnungslos.

„Von Ermittlungen oder Problemen habe ich bislang nichts gehört“, sagte Thomas Taferner, Vertriebsleiter von Telenot, der MZ. „Mit dem Unternehmen auf Mallorca arbeiten wir seit vielen Jahren zusammen. Wir liefern hier an einen geschulten und zertifizierten Fachbetrieb. Da passt alles.“ Er vermutet, dass hinter dem Ärger eine „Provinzposse“ steckt. Da seien die Behörden offenbar „päpstlicher als der Papst“. Die Telenot-Geräte hielten alle europäischen Normen ein. Sie würden vom Institut für Unternehmenssicherheit VdS Schadenverhütung „auf Herz und Nieren geprüft und erfüllen alle Kriterien“.

"Zu einem Staatsakt eskaliert"

Der Betreiber des Unternehmens auf Mallorca hatte in einer Mail an die Kunden, die der MZ vorliegt, ähnlich auf die Vorwürfe reagiert. „Wir bedauern die Irritation sehr und bitten um Ihr Vertrauen. Es ist bedauerlich, dass der Vorgang durch Indiskretionen eines Beamten an die Presse gelangt ist und diese einen normalen Vorgang unterschiedlicher Auffassungen über Rechtslagen zu einem ‚Staatsakt‘ eskaliert“, heißt es darin. Sollte das Unternehmen verurteilt werden, wolle der Deutsche vor Gericht ziehen – „notfalls bis zum EUGH“.

Was war eigentlich passiert?

Die Ermittlungen der Polizei begannen bereits vor einem Jahr. Auslöser war eine Anzeige. Um als Sicherheitsfirma in Spanien arbeiten zu dürfen, muss sich ein Unternehmen über die Nationalpolizei beim spanischen Innenministerium akkreditieren lassen. Dafür müssen mehrere Bedingungen erfüllt werden. So muss etwa ein Callcenter in Spanien betrieben werden. Die Polizei prüft derzeit, ob die Telefonzentrale der Firma in Deutschland war.

Sollte sich der Vorwurf der Rechtswidrigkeit bestätigen, könnten die Mitarbeiter und sogar die Kunden der Sicherheitsfirma sanktioniert werden, heißt es in der Mitteilung der Nationalpolizei explizit. Ein an den Ermittlungen beteiligter Beamter beziffert gegenüber der MZ die möglichen Strafen in diesen Fällen auf 6.000 bis 30.000 Euro.

