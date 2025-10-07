Fünf lange Wochenenden im Jahr 2026: Mallorca freut sich auf ein freieres Jahr

Die Balearen-Regierung hat den Feiertagskalender für 2026 verabschiedet, während die Veröffentlichung des nationalen Feiertagskalenders im Amtsblatt (BOE) noch aussteht. Dieser umfasst alle Feiertage Spaniens.

Da neben der langen Osterauszeit mit drei Feiertagen in Folge auch vier weitere Feiertage auf Montage oder Freitage fallen, bedeutet das für viele auf Mallorca: mehr lange Wochenenden als üblich. Im Vergleich zu anderen Regionen Spaniens gibt es auf der Inselgruppe ein verlängertes Wochenende mehr.

Die Bewohner Mallorcas können sich 2026 auf fünf lange Wochenenden freuen:

Montag, 2. März: Nachgeholter Balearen-Tag (fällt auf den 1. März und somit einen Sonntag)

Nachgeholter Balearen-Tag (fällt auf den 1. März und somit einen Sonntag) Donnerstag, 2. April, Freitag, 3. April und Montag, 6. April: Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag

Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag Freitag, 1. Mai: Tag der Arbeit

Tag der Arbeit Montag, 12. Oktober: Nationalfeiertag Spaniens

Nationalfeiertag Spaniens Freitag, 25. Dezember: Weihnachten

Wie in jedem Jahr wird es 2026 auch 14 gesetzliche Feiertage geben, davon zwei lokale, die von den Gemeinden festgelegt werden. Die übrigen zwölf teilen sich in nationale und regionale Feiertage auf, von denen neun landesweit gelten. Diese dürfen nachgeholt werden, wenn sie auf einen Sonntag fallen. Fällt ein Feiertag auf einen Samstag, kann er nicht verschoben werden.

Feiertage auf Mallorca 2026

Auf den Balearen gibt es zwei regionale Feiertage, die in allen Gemeinden gelten: den Balearen-Tag, der an die Verabschiedung der Balearen-Verfassung im Jahr 1983 erinnert (2026 fällt er auf einen Sonntag und wird daher verschoben), sowie Sant Esteve, den zweiten Weihnachtsfeiertag.

Diese zwölf arbeitsfreien Tage gelten auf Mallorca im Jahr 2026. Hinzu kommen zwei weitere Tage, die je nach Gemeinde unterschiedlich sein können – meist sind es lokale Patronatsfeste wie in Palma der Tag des heiligen Sebastià am 19. Januar.

Kalender der Feiertage 2026 auf Mallorca

1. Januar (Donnerstag): Neujahr

Neujahr 6. Januar (Dienstag): Dreikönigstag

Dreikönigstag 2. März (Montag): Balearen-Tag (verschoben)

Balearen-Tag (verschoben) 2. April (Donnerstag) : Gründonnerstag

: Gründonnerstag 3. April (Freitag): Karfreitag

Karfreitag 6. April (Montag): Ostermontag

Ostermontag 1. Mai (Freitag): Tag der Arbeit

Tag der Arbeit 15. August (Samstag): Mariä Himmelfahrt

Mariä Himmelfahrt 12. Oktober (Montag): Spanischer Nationalfeiertag

Spanischer Nationalfeiertag 8. Dezember (Dienstag): Mariä Empfängnis

Mariä Empfängnis 25. Dezember (Freitag): Weihnachten

Weihnachten 26. Dezember (Samstag): Sant Esteve

Und wie sieht es mit dem Einkaufen aus?

Eine wichtige Frage wird sein, an welchen Sonntagen und Feiertagen der Einzelhandel geöffnet sein darf. Dafür wird auf den Balearen ein Kalender mit verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen festgelegt – insbesondere rund um Weihnachten ist eine Reihe von Sonntagen vorgesehen. Hier ist die komplette Liste:

4. Januar 2026 (Sonntag): Sonntag vor dem Dreikönigstag

Sonntag vor dem Dreikönigstag 18. Januar 2026 (Sonntag): Gewöhnlicher Sonntag

Gewöhnlicher Sonntag 8. März 2026 (Sonntag): Internationaler Frauentag

Internationaler Frauentag 2. April 2026 (Donnerstag): Gründonnerstag

Gründonnerstag 15. August 2026 (Samstag): Mariä Himmelfahrt

Mariä Himmelfahrt 6. September 2026 (Sonntag): Sonntag vor Schulbeginn – wichtig für den Kauf von Schulmaterial

Sonntag vor Schulbeginn – wichtig für den Kauf von Schulmaterial 29. November 2026 (Sonntag): Sonntag nach dem Black Friday – Schlüsseldatum für Sonderangebote

Sonntag nach dem Black Friday – Schlüsseldatum für Sonderangebote 6. Dezember 2026 (Sonntag): Tag der Spanischen Verfassung – nationaler Feiertag

Tag der Spanischen Verfassung – nationaler Feiertag 20. Dezember 2026 (Sonntag): Sonntag mitten in der Weihnachtszeit – hohe Besucherzahlen in den Geschäften

Sonntag mitten in der Weihnachtszeit – hohe Besucherzahlen in den Geschäften 26. Dezember 2026 (Samstag): Zweiter Weihnachtsfeiertag (Sant Esteve)

Unabhängig davon dürfen kleine Geschäfte grundsätzlich das ganze Jahr über öffnen – auch an Feiertagen, was sie allerdings meist nicht tun. Für Urlauber-Zonen auf Mallorca gibt es zusätzliche Sonderregelungen: So darf der Festival Park in Marratxí (Mallorca Fashion Outlet) nahezu dauerhaft geöffnet sein. Einige Filialen der Supermarkt-Ketten Eroski, Bip und Suma öffnen ebenfalls an Sonntagen und Feiertagen.