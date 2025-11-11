Eine der reichsten Gemeinden Mallorcas steht bald ohne Kita da

Rund 200 Personen haben am Montagnachmittag (10.11.) in Valldemossa gegen die drohende Schließung der öffentlichen Dorf-Kita protestiert. Mit Kinderwägen und Schildern ausgerüstet, zogen sie durch die Straßen der zweitreichsten Gemeinde Mallorcas. Sie forderten die Gemeindeverwaltung dazu auf, eine Lösung zu finden.

Unternehmen kündigt Schließung an

Zuvor hatte das Unternehmen Òmnium Educatiu Cultural, das die Kita bislang betrieben hat, bekanntgegeben, am 19. November die Dienstleistung einzustellen. Demnach schulde die Gemeinde der Firma rund 35.000 Euro. In den vergangenen Monaten sei es deshalb zu Problemen bei der Zahlung der Gehälter gekommen.

Tatsächlich ist die Lizenz für den Betrieb der Kita schon seit längerem abgelaufen. Der für Bildung zuständige Stadtrat Kiko Marín erklärte, alles Mögliche zu tun, um die Schließung zu verhindern und ein neues Lizenzvergabeverfahren in Gang zu bringen.