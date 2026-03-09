Besserer Service für Auswanderer: Dieses Mallorca-Dorf will Deutsche jetzt in ihrer Muttersprache erreichen

In Sencelles in der Inselmitte von Mallorca bietet das Rathaus einen neuen Service für ausländische Anwohner an. Ab sofort werden lokale Informationen, die für die Bevölkerung von Belang sind, in einer offiziellen WhatsApp-Gruppe auch auf Deutsch und Englisch verbreitet. Davon profitieren sollen Auswanderer, die die Inselsprachen nicht beherrschen.

Katalanisch-Kurse für die Zugezogenen

Die neue WhatsApp-Gruppe nutzt eine eigene Telefonnummer (+34 675 171 005) und bietet dieselben Inhalte, wie die bereits bestehenden kommunalen Gruppen, die derzeit in ihren katalanischen und spanischen Versionen existieren und zusammen etwa 1.200 eingeschriebene Personen zählen. In der neuen Gruppe erhalten die Zugezogenen jede Nachricht zunächst auf Katalanisch und anschließend auf Englisch und Deutsch.

Das Rathaus von Sencelles informiert auch auf Instagram über den neuen Service / Instagram / Ajuntament de Sencelles

Zusätzlich zum allgemeinen Informationsdienst wird die Gemeindeverwaltung den Mitgliedern dieser Gruppe auch gezielt Katalanischkurse anbieten, um die Kenntnisse dieser Sprache ebenso zu fördern wie die Integration der ausländischen Einwohner. Laut Gemeindeverwaltung erhoffe man sich dadurch sowohl gesteigertes Interesse, die Inselsprache zu erlernen, als auch einen besseren Austausch zwischen der internationalen Gemeinschaft und den Einheimischen im Dorfalltag.

Aktive Dorfgemeinschaft

In Sencelles sind in den vergangenen Jahren wie in vielen anderen Dörfern zahlreiche Immobilien an Ausländer verkauft worden, die diese teils als Hauptwohnsitz, teils aber auch nur als Feriendomizil nutzen und kaum am Geschehen im Ort teilhaben. Gleichzeitig gibt es auch zahlreiche Beispiele von Zugezogenen, die bereits seit vielen Jahren im Dorf leben und sich aktiv in soziale, kulturelle und gesellschaftliche Belange einbringen.

Verwandte nachrichten

Im Jahr 2024 hatte die Bürgerinitiative Banc de Temps aus Sencelles den Anstoß für Proteste gegen die Wohnungsnot und die negativen Auswirkungen des Massentourismus auf Mallorca gegeben, die schließlich zu Massendemonstrationen mit mehr als 10.000 Teilnehmern in Palma führten. Im März 2025 machte Banc de Temps aus Sencelles erneut auf sich aufmerksam, diesmal mit einem eindrücklichen Bürgervideo gegen den Ausverkauf der Insel.

