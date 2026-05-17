Die Sicherheit im Netz stärken: Balearen-Regierung bietet kostenloses Cyber-Audit für Unternehmen an

Unternehmen und Institutionen auf den Balearen können ab sofort über die Website des balearischen Zentrums für Cybersicherheit ein kostenloses Cybersicherheitsaudit beantragen.

Dabei handelt es sich um ein von der Balearen-Regierung angestoßenes Instrument, mit dem das digitale Schutzniveau von Organisationen bewertet und mögliche Schwachstellen erkannt werden sollen, wie die Landesregierung in einer Mitteilung erklärte.

Selbsteinschätzung

Der Dienst ist online zugänglich und ermöglicht eine Selbsteinschätzung anhand eines einfachen Fragebogens, der sich an Unternehmen und Einrichtungen richtet und keine speziellen technischen Vorkenntnisse voraussetzt.

Ziel der Initiative ist es, Prävention und Sensibilisierung angesichts der zunehmenden digitalen Bedrohungen zu stärken und eine Kultur der Cybersicherheit bei Unternehmen, Bürgern und öffentlichen Verwaltungen auf den Inseln zu fördern.

Das Instrument analysiert Aspekte wie die technologische Infrastruktur, die Nutzung digitaler Anwendungen, den Umgang mit sensiblen Daten, Fernverbindungen sowie Systeme zur Speicherung von Informationen.

Empfehlungen

Nach Abschluss des Fragebogens liefert das System eine Einschätzung des technologischen Reifegrads der jeweiligen Organisation und gibt praktische, individuell zugeschnittene Empfehlungen, um die Sicherheit zu verbessern und Risiken zu priorisieren.

Darüber hinaus stellt das balearische Zentrum für Cybersicherheit den Unternehmen eine Beratungsstelle zur Verfügung, die bei der Interpretation der Ergebnisse unterstützt und die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen erleichtern soll – einschließlich des Zugangs zu kostenlosen Softwarelizenzen.

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Die Initiative ist Teil des Projekts CiberReg, das in das Programm „Retech“ eingebunden ist und über europäische NextGenerationEU-Mittel durch das Nationale Institut für Cybersicherheit finanziert wird.