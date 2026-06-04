Die Bürgerkarte von Palma verliert immer mehr Funktionen – wofür ist sie eigentlich noch gut?

Seit Montag (1.6.) können die Einwohner von Palma mit ihrer Tarjeta Ciudadana (Bürgerkarte) nicht mehr die Stadtbusse der EMT benutzen. Das geht nun mit der sogenannten Tarjeta Única. Die neue Einheitskarte ermöglicht auch die Fahrten mit der Metro, dem Zug und den TIB-Bussen.

Auch zum Öffnen der Biomüll-Container in Palma dient die Karte nun nicht mehr, weil das bisherige System gegen den Datenschutz verstößt. Wozu ist die Karte also noch gut?

Das sind die Funktionen der Karte

Die Stadtverwaltung rät davon ab, die Karte zu entsorgen: Zum einen ist sie weiterhin der Identitätsnachweis, um online die Ansässigkeitsbescheinigung und damit den Residentenrabatt bei Flug- und Fährtickets zu erhalten.

Die BiciPalma Station am Parc de Ses Estaciones ist voll belegt und doch lässt sich kein einziges Fahrrad benutzen. / Alexandra Bosse

Zwar wird der Nachlass von 75 Prozent beim Ticketkauf häufig automatisch bestätigt, doch es kommt nicht selten vor, dass das Personal der Fluggesellschaft dieses Dokument vor der Reise am Flughafen verlangt.

Auch für IME und BiciPalma

Zum anderen kann sie nach wie vor zur Bezahlung der Abonnements für die Sportanlagen des städtischen Sportinstituts IME verwendet werden. Und um den Fahrrad-Leihservice BiciPalma zu den Konditionen eines Residenten nutzen zu können, ist sie ebenfalls weiterhin nötig.

Für die Biomüll-Container hat Abfallentsorger Emaya eine neue kostenlose „Schlüsselkarte“ eingeführt. Diese wird verpflichtend sein, um auch weiterhin Zugang zu diesen Containern zu erhalten, sobald das bisherige System in den kommenden Wochen abgeschaltet wird.

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