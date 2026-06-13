Neue Hilfen für Familien auf Mallorca: Sommerbetreuung von Kindern wird gefördert

Neue Hilfen für Familien auf Mallorca, die in den langen Schulferien ihre Kinder in sogenannte Sommercamps schicken müssen, weil sie berufstätig sind: Die Balearen-Regierung hat eine neue Runde des sogenannten Cheque Canguro beschlossen, die mit 1,25 Millionen Euro ausgestattet ist und eine wichtige Neuerung vorsieht: Familien können die Beihilfe künftig auch nutzen, um Sommercamps und andere Betreuungsangebote in den Schulferien ihrer Kinder zu finanzieren.

Der Ministerrat gab am (12.6.) Freitag grünes Licht für die Mittel, die auf Vorschlag des Ministeriums für Arbeit, öffentlichen Dienst und sozialen Dialog bereitgestellt werden. Damit soll die zweite Auflage dieses Förderprogramms starten, das 2026 die Vereinbarkeit von Beruf, Privatleben und Familie erleichtern soll.

Familien forderten die Ausweitung

Die Initiative knüpft an die Maßnahmen der ersten Ausschreibung an und soll Familien dabei helfen, die Kosten für die Betreuung von Minderjährigen zu tragen, während die Eltern arbeiten. Neben den bereits bestehenden Hilfslinien erweitert die Landesregierung nun den Anwendungsbereich der Zuschüsse, um zusätzliche Bedürfnisse bei der Vereinbarkeit abzudecken.

Die wichtigste Neuerung ist die Einbeziehung von Ausgaben für Sommerbetreuung, Ferienlager und andere Aktivitäten in den schulfreien Zeiten – eine häufige Forderung vieler Familien, die Schwierigkeiten haben, Arbeitsalltag und lange Schulferien miteinander zu vereinbaren. Hier können die Förderungen beantragt werden.

Hilfen für die Kinderbetreuung

Die erste Runde des Cheque Canguro war vor allem darauf ausgerichtet, die Beschäftigung von Betreuungspersonal für Minderjährige zu erleichtern und zugleich faire Arbeitsbedingungen für Haushaltshilfen zu fördern.

Ziel des Programms ist es, Familien auf den Balearen dabei zu unterstützen, Beruf und Betreuung von Kindern oder anderen abhängigen Angehörigen besser miteinander zu verbinden und die finanzielle Belastung durch entsprechende Angebote während der Arbeitszeit oder in den Ferien zu verringern. Für die neue Ausschreibung stehen zunächst 1,25 Millionen Euro bereit.

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