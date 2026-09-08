Baby auf Mallorca: Diese Behördengänge müssen Eltern nach der Geburt erledigen

Es ist erstaunlich, wie viele Leute auf der Strße einen ansprechen, wenn man ein Baby im Arm hält. Kontaktscheue Personen sollten das bei der Kinderplanung berücksichtigen. Ist die regelrechte Arie an Glückwünschen und Anfragen nach Fotos seitens Familie und Bekannten erledigt, startet der nächste Spießrutenlauf. Die ersten Wochen der Vater- oder Mutterschaft werden von Behördengängen und Arztterminen in Anspruch genommen.

Kommt das Kind auf Mallorca im öffentlichen Krankenhaus zur Welt, sind die Wege kurz. Handelt es sich bei Mama oder Papa um Spanier, erfolgt die Einschreibung ins Zivilregister (registro civil) direkt in der Klinik. Ein Familienbuch gibt es in Spanien seit April 2021 nicht mehr. Sind beide Elternteile Ausländer, ist ein Termin bei der Behörde nötig. In Palma befindet sie sich im Carrer del Pare Ventura 23 nahe des Kongresspalasts.

Beide Elternteile müssen mit

Den Termin gibt es hier, dort auf „trámites“ und „cita previa registro civil“ klicken, bei „Nacimiento y Reconocimiento“ die Option „Inscripción de Nacimiento“ auswählen. Die Mitarbeiter im Krankenhaus helfen in der Regel beim Beantragen des Termins, sollte es Probleme geben. Vor Ort müssen beide Eltern mit ihren Ausweisen erscheinen. Zudem müssen eine ausgefüllte Umfrage für die Statistik und das Geburtszertifikat (beides bekommt man im Krankenhaus in die Hand gedrückt) mitgebracht werden.

Die Eintragung ins Zivilregister wird per Mail wenige Stunden später zugeschickt. Neben der spanischen Variante ist eine internationale mit französischer Übersetzung dabei. Mit dem Wisch geht es zum Rathaus. Dort steht die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt an. Während Auswanderer in Palma mitunter Monate auf einen Termin warten, geht das bei Neugeborenen ohne die cita previa. Die Bestätigung sollte man sich ausdrucken lassen, wenngleich es ein paar Cent kostet.

Werdende Eltern freuen sich nicht nur über den Nachwuchs, sondern auch über Extra-Urlaub. / dpa

Der Kinderausweis

Nun kann der Ausweis für das Baby beantragt werden. Der Geburtsort Mallorca reicht in Spanien nicht, um automatisch den spanischen Pass zu bekommen. Sind beide Eltern Ausländer, bekommt das Kind frühestens nach einem Jahr Aufenthalt in Spanien den Ausweis. Der deutsche Pass kann direkt nach der Geburt beantragt werden, wenn einer der beiden Elternteile deutscher Staatsbürger ist.

Dafür sind die Dokumente mitzubringen, die bei den vorherigen Ämtern abgeholt wurden: Wohnsitzbescheinigung und Eintragung ins Zivilregister. Zudem die Ausweise der Eltern und das Antragsformular (hier klicken). Zuletzt die größte Hürde: Das Neugeborene braucht ein Passfoto. Viel Erfolg dabei! Das Konsulat drückt bei Babys zwar ein Auge zu, selbiges darf aber nicht beide geschlossen haben. Ein Fotostudio gibt es beispielsweise gegenüber der Wache der Nationalpolizei in Palma im Carrer Simo Ballester. Der Fotoautomat im Konsulat ist für Babys ungeeignet.

Der Pass ist in erster Linie für Auslandsreisen wichtig, wenn es zum Beispiel zum Heimaturlaub nach Deutschland geht. Es besteht die Auswahl zwischen Reisepass und Personalausweis. Beides beantragen ist nicht nötig und kostet nur unsinnig Geld. Der Reisepass kostet 73,50 Euro, der Perso 70,60 Euro. Die Herstellung dauert zwischen vier und acht Wochen. Rechtzeitig beantragen! Für 32 Euro extra kann ein Expressverfahren gebucht werden. Mitunter kann der neue Ausweis per Post bestellt werden, so spart man sich die zweite Fahrt zum Konsulat.

Cl@ve direkt beantragen

Wichtig bei dem ganzen Papierkram ist die cl@ve. Die elektronische Kennung hilft bei vielen Online-Behördengängen. Für die Beantragung des Mutter- bzw. Vaterschaftsurlaubs ist sie fast unabkömmlich. Das geht zwar auch vor Ort beim Amt, doch ehe ein freier Termin verfügbar ist, studiert der Nachwuchs schon.

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Im Son Llatzèr gibt es montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr einen Schalter, wo die cl@ve schnell mit einem Ausweis beantragt werden kann. Theoretisch zumindest. Beim MZ-Test war in zwei Fällen ein Termin beim Finanzamt nötig, das sich um die Kennung kümmert. Den gibt es wiederum zeitnah per Telefon unter 91-33 35 333 oder im Internet unter sede. agenciatributaria.gob.es. Ist der Vaterschaftsurlaub einmal beantragt (MZ berichtete), kann auf selbiger Seite das Kind zur eigenen öffentlichen Krankenversicherung hinzugefügt werden. Das ist Voraussetzung, um die tarjeta sanitaria zu bekommen.

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