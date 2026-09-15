„Vollkommen illegal“: Mietanzeige auf Mallorca sorgt für Empörung

Die Suche nach einer Wohnung oder einem Zimmer auf Mallorca ist für viele mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. In sozialen Netzwerken gibt es zahlreiche Gruppen, in denen private Mietangebote und Gesuche veröffentlicht werden. Immer wieder sorgen dort auch ungewöhnliche oder umstrittene Bedingungen für Diskussionen. So wurde diese Woche in einer Facebook-Gruppe für private Vermietungen auf Mallorca ein Landhaus in Llucmajor angeboten, nach Angaben des Inserenten „zwei Minuten vom Ort entfernt“.

Das Haus verfügt demnach über vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Veranda, eine Terrasse, eine Garage und einen Holzofen. Die Wohnfläche beträgt 180 Quadratmeter, das Grundstück ist 3.000 Quadratmeter groß. Die Miete soll 1.600 Euro im Monat betragen. Das klingt noch alles vernünftig. Für Kritik sorgte jedoch der Zusatz am Ende der Anzeige: „Keine Möglichkeit zur Anmeldung beim Einwohnermeldeamt.“

Anmeldung ist gesetzlich vorgeschrieben

Alfonso Rodríguez Sánchez, Präsident des Verbraucherschutzverbands Consubal, bezeichnet solche Bedingungen als „vollkommen illegal“ und „unmoralisch“. „Die Anmeldung ist ein Recht, das uns zusteht, unseren Wohnsitz bestimmt und uns den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen ermöglicht. Eigentümer, die solche Klauseln aufnehmen, sollten bestraft werden“, sagte Rodríguez Sánchez.

Wer dauerhaft in einer spanischen Gemeinde lebt, ist verpflichtet, sich dort in das Melderegister einzutragen. Das spanische Gesetz über die Grundlagen der Kommunalverwaltung legt fest, dass sich „jede Person, die in Spanien lebt, in das Melderegister der Gemeinde eintragen muss, in der sie gewöhnlich wohnt“. Die dort erfassten Daten dienen zugleich als Nachweis des Wohnsitzes.

Die Zustimmung des Eigentümers ist dafür nicht ausschlaggebend. Die Ständige Kommission des spanischen Melderegisterrats beim Statistikamt INE stellte im vergangenen April in einem Fall zu einem Wohnsitzwechsel klar, dass die fehlende Zustimmung des Eigentümers kein ausreichender Grund sei, die Ummeldung nicht vorzunehmen. Kann ein Antragsteller seinen Wohnort nicht mit entsprechenden Unterlagen nachweisen, darf die Gemeinde dies auf anderem Wege überprüfen. Stellt sich dabei heraus, dass die Person tatsächlich dort lebt, kann sie ins Melderegister aufgenommen werden.

Nur als Resident können Sachen wie Flugrabatt, kostenloser Nahverkehr oder das öffentliche Gesundheitssystem genutzt werden. Warum der Eigentümer den Mietern das Recht verwehrt, ist unbekannt. Mögliche Gründe könnten sein, dass die Finca selbst illegal ist oder der Vermieter die Miete schwarz kassieren möchte.