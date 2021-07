Einfach so den Geldbeutel zu zücken und zu spenden, fällt manchen Leuten schwer. Einen Anreiz bietet die Benefiz-Gala von Hope Mallorca. Die von deutschen Inselresidenten im vergangenen Jahr im Zuge der Pandemie ins Leben gerufene Hilfsorganisation feiert wieder in Santanyí.

Die Benefizgala steigt am 13. August in Til Schweigers Restaurant „Henry likes Pizza“. Die Eintrittskarten kosten 250 Euro pro Person. Neben Essen und Trinken werden zwei Konzerte geboten.

„Der Erlös geht komplett an die Kinder“, sagt Hope-Mallorca-Chefin Heimke Mansfeld. „Die Familien müssen in Spanien selbst für das Schulmaterial aufkommen. Ein Kind in der ersten Klasse kostet 250 Euro, in den höheren Jahrgängen über 500 Euro.“ Und genau 1.632 bedürftige Kinder stehen auf der Liste von Hope. Mit jeder verkauften Eintrittskarte kann also ein Schüler mit Büchern versorgt werden. Wegen Corona sind höchstens 200 Personen zur Gala zugelassen.

Für die kulinarische Versorgung steht der Foodmarket von „Henry likes Pizza“ bereit. Die musikalische Unterhaltung ist mit Konzerten von Manolo & The Gipsies sowie von Dennis Mansfeld gesichert. Im Preis inbegriffen ist eine Tombola mit hochwertigen Preisen, die die zahlreichen Sponsoren – darunter Flor de Sal, Terracor und die Norman Spedition – stellen. Die moldawische Künstlerin Alina Poloboc stiftet zudem ein Gemälde, das für den guten Zweck bei der Gala versteigert wird.

Sicherlich wird es bei der Party auch nicht an Prominenz mangeln. Bei der Gala im Vorjahr waren neben Til Schweiger auch dessen Schauspielkollege Jan Josef Liefers mit seiner Frau, der ehemaligen Silly-Frontfrau Anna Loos, zugegen.

Wer dabei sein möchte, kann eine WhatsApp-Nachricht an die Nummer +34 602-63 90 38 mit der Anzahl der gewünschten Tickets senden. Es folgt eine automatische Antwort mit einer Kontonummer, auf die das Geld überwiesen werden kann. In den Betreff der Überweisung müssen die Anzahl der Personen, die Namen und das Stichwort „Charity Festival“ geschrieben werden.