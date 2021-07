Noch haben sie sich der Öffentlichkeit nicht gezeigt, doch die Nachricht geht bereits durch die spanischen Inselmedien: Die Königsfamilie befand sich am Samstag (31.7.) bereits auf Mallorca, um dort ihren Sommerurlaub zu verbringen. Neben König Felipe VI und seiner Frau Königin Letizia weilen auch die beiden Töchter, Kronprinzessin Leonor und die Infantin Sofía, im Marivent-Palast in Palma de Mallorca.

Am Sonntag (1.8.) steht für Königin Letizia der erste öffentliche Event des Mallorca-Aufenthalts an. Ab 21.15 Uhr wird sie bei der Preisverleihung des Atlàndita Film Fest erwartet. Auch danach dürften die reyes nicht viel Zeit zum Faulenzen haben. Wie immer stehen mehrere Termine an, unter anderem das Zusammentreffen mit Verantwortlichen der Inselbehörden im Almudaina-Palast in Palma sowie ein spiritueller Besuch des Klosters Lluc am Mittwoch (4.8.).

Auch Alt-Königin Sofía, Mutter von Felipe, ist bereits im Marivent-Palast. Sie kam am vergangenen Donnerstag (22.7.) auf Mallorca an. Ihr Mann Juan Carlos, gegen den wegen Verdachts auf Korruption ermittelt wird, weilt seit einem Jahr im Exil /somo