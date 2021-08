Beim TV-Sender Vox können Sie am Montag (9.8.) ab 20.15 Uhr wieder mit den Insel-Auswanderern mitfiebern: In der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" gibt es ein emotionales Wiedersehen mit Fünffachmutter Daniela Büchner, die sich, zweieinhalb Jahre nach dem Tod von Jens, auf einen Umzug vorbereitet und mit ihrer Familie ein neues Mallorca-Kapitel aufschlagen will.

Auch die Youtuber Lisha & Lou hat das Insel-Fieber gepackt: Sie sehen sich Immobilien auf Mallorca an und planen ihre Auswanderung. Damit eifern sie ihren ehemaligen Sommerhaus-Mitbewohnern Caro und Andreas Robens nach: Nachdem die Zusammenarbeit des Senders mit dem Bodybuilder-Paar für kurze Zeit pausiert hatte, treten sie in den neuen Folgen wieder auf.

Die beiden haben ihr Restaurant "Iron Diner" an Kim und Ercan verkauft, die sich nun mitten in der Krise der Herausforderung eines Neuanfangs stellen. Jeweils nach dem Sendetermin sind die neuen Folgen bei TV Now abrufbar. /bro