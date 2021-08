Die im Mai 2020 mitten in der Corona-Pandemie gegründete Hilfsorganisation Hope Mallorca hat am Freitagabend (13.8.) im Hof des Restaurants Henry likes Pizza in Santanyí mit einer Benefiz-Gala Spenden für bedürftige Kinder gesammelt und gleichzeitig allen am Projekt beteiligten Helfern gedankt. "Wir sind euch allen so dankbar. Es ist ein Wahnsinnsgefühl, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben", begrüßte Jasmin Nordiek, neben Heimke Mansfeld und Sonja Willner eine der drei Gründerinnen von Hope Mallorca, die rund 200 Gäste. Derzeit können 4.000 Menschen dank mittlerweile sieben Verteilstationen auf der Insel und über 200 ehrenamtlichen Helfern durchgehend mit Lebensmitteln versorgt werden.

250 Euro Eintritt zahlten die Gäste für das Charity-Event. Das auf diese Weise sowie auch mit einer Tombola und der Versteigerung eines Bildes der moldawischen Künstlerin Alina Poloboc eingenommene Geld soll den Kauf von Schulmaterial für die insgesamt 1.632 derzeit bei Hope Mallorca registrierten Kinder ermöglichen. Schulbücher und Schulutensilien werden in Spanien nicht vom Staat gestellt, sondern müssen von den Eltern bezahlt werden.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte zunächst Dennis Mansfeld, der Sohn von Hope-Gründerin Heimke Mansfeld. Der auf Mallorca aufgewachsene Künstler stimmte dabei natürlich auch den im vergangenen Jahr eigens für die Hilfsorganisation komponierten Song „Esperanza para ti" (Hoffnung für dich) an.

Noch während sich Manolo & The Gypsies abseits der Bühne warmspielten und es scheinbar kaum erwarten konnten, auf die Bühne zu steigen, kreuzte Schauspieler Til Schweiger in lässigem Look und mit T-Shirt des Hope-Partners Cleanwave bei dem Event auf. Wie er die Armut auf der Insel gerade wahrnimmt und an welchen Projekten Schweiger gerade sitzt, lesen Sie hier.

Auch Schweigers Tochter Luna gesellte sich später zu den Gästen und posierte mit ihrem Vater und einigen Fans vor der Fotowand.

Getanzt werden durfte wegen der Corona-Auflagen, die Stimmung aber war großartig, als Manolo Gimenez, eine der markanten Solo-Stimmen der legendären Gipsy Kings, meisterhaft Hits wie "Bamboleo", "Baila me" oder "Volare" anstimmte.

"Mallorca gefällt mir sehr. Ich war schon dreimal hier und fühle mich wie zu Hause. Das liegt vor allem an den Menschen hier", sagte Manolo Gimenez im MZ-Gespräch. In den vergangenen Jahren habe er mehr und mehr eigene Projekte verwirklicht. Eigentlich würde er mit seiner neuen Band gerade durch die USA, Russland und weitere Länder touren. "Wegen der Pandemie wurden fast alle Konzerte abgesagt. Wir spielen lediglich auf kleineren privaten Veranstaltungen", erzählt Gimenez. Auf Mallorca wird es auch in diesem Jahr wieder nur ein eher kurzes Intermezzo: Manolo und seine Band waren eigens für den Auftritt bei Hope aus Frankreich eingeflogen.

Mit der Rumba-Musik endete eine laue Sommernacht, die neben dem Spendensammeln auch eines war: ein Fest für die zahlreichen Helfer und das weite Netz an Partnern, die die drei Gründerinnen tatkräftig unterstützen, darunter etwa Flor de Sal, Terracor und die Norman Spedition. Was wird aus Hope, was zu Deutsch "Hoffnung" bedeutet? "Hoffnung hört nie auf, sie darf nicht aufhören", versprach Nordiek dem Publikum.