Man muss einfach weiterklicken. Auch wer nur wenige Minuten lang die Einträge der am meisten angeklickten Mallorca-Immobilien auf dem Portal Idealista durchstöbert, verspürt den Drang, weiterzuschauen. Man gerät sofort ins Träumen bei so viel Meerblick, lichtdurchfluteten, luxuriösen Riesen-Wohn- und Schlafzimmern, Platz für eine ganze Großfamilie, ansehnlichen Privatpools und vor allem den dazugehörigen oft Millionen schweren Preisen. Aus ein paar Klicks wird bei manchem schnell eine Art Hobby. Man kehrt wieder, vielleicht gibt es sogar Suchtpotenzial. „Porno inmobiliario“ nennt die Immobilienplattform Idealista dieses Nutzerverhalten und belegt die Beobachtungen mit spanienweiten Zahlen für den vergangenen Monat Juli.

Mehr Männer als Frauen

Bei der Studie gaben 83 Prozent der insgesamt 893 Befragten an, die Website von Idealista schon einmal mit dem Ziel besucht zu haben, sich aus Neugier oder purem Zeitvertreib Luxusobjekte anzuschauen, von denen sie wohl nur träumen können. Der „porno inmobiliario“ scheint zudem ein Hobby älterer Semester zu sein: 47 Prozent der befragten Freizeit- und Genuss-Gucker sind zwischen 36 und 55 Jahre alt, weitere 31 Prozent über 55 Jahre. Die nächst größere Gruppe stellen mit 17 Prozent die 25- bis 35-Jährigen. Die unter 25-Jährigen machen dagegen gerade einmal fünf Prozent aus.

Auch die Geschlechterverteilung ist nicht ganz ausgeglichen: Die Männer führen die Gruppe der Fans besonders luxuriöser Immobilien mit 54 Prozent an. Mehr als ein Drittel der Nutzer (38 Prozent) genießt die Lust an den opulenten Objekten laut der Studie mit ihrem Partner, 15 Prozent zumindest in einer oder mehreren WhatsApp-Gruppen.

Freude am Luxus-Gucken

Christina Deutsch gehören als Franchise-Nehmerin von Engel & Völkers vier Büros auf der Insel. Erst vor Kurzem hat das Immobilienunternehmen eine Luxusvilla in Son Vida für 65 Millionen Euro in ihr Portfolio genommen und damit medial für Aufsehen gesorgt. Auch Deutsch stellt bei Auswertungen der Unternehmensseiten immer wieder fest, dass es oftmals die spektakulären Immobilien sind, die am meisten angeklickt werden, obwohl sie nur sehr selten angefragt werden. „Es sind einfach Luxusprodukte, bei denen schon das bloße Anschauen Spaß macht. Es ist toll, von ihnen zu träumen. Sicherlich fühlen sich viele dadurch auch kurz dazugehörig in der Welt der Reichen und Schönen“, erklärt Deutsch das Nutzerverhalten. Sie ist sich sicher, dass die positiven Gefühle gegenüber der Erkenntnis, dass man sich die Immobilie in den meisten Fällen leider gar nicht leisten kann, beim „porno inmobiliario“ überwiegen. „Viele Dinge muss ich gar nicht besitzen, um Freude daran zu haben. Ich zum Beispiel schaue mir auch manchmal schicke Handtaschen an, kaufe sie aber nicht.“ Bei anderen Frauen seien es vielleicht teure Designerkleider. „Wir sind so als Menschen, wir möchten einfach nur ein bisschen daran teilhaben“, so die Franchise-Nehmerin.

Die Zahlen geben ihr recht: Würden bei den Nutzern Neid oder Trauer überwiegen, würden sie wohl kaum regelmäßig zurückkehren auf das Portal und zu den besonders luxuriösen Immobilien-Objekten darauf. Lediglich 13 Prozent der von Idealista Befragten gehen dem Hobby nur rund einmal pro Monat nach. Der Großteil der Befragten, nämlich 84 Prozent, gab an, mindestens einmal pro Woche nach Luxusimmobilien Ausschau zu halten. Unter ihnen sind dann auch die sogenannten „heavy users“, wie Idealista sie nennt: 18 Prozent schauen sich die spektakulären Villen und Anwesen mindestens einmal pro Tag an, weitere 18 Prozent sogar mehrmals innerhalb eines Tages.

Statistik richtig interpretieren

Christina Deutsch gibt zu bedenken, dass man mit den Zahlen solcher Statistiken auch vorsichtig umgehen sollte: „Jede Agentur in Spanien und jeder Agent benutzt dieses Portal. Viele Nutzer müssten demnach wohl aus der Statistik ausgeklammert werden, da sie sich die Immobilien rein beruflich anschauen. Wir selbst etwa gucken die Portale auch durch, um zum Beispiel zu schauen, ob es Immobilien gibt, die uns interessieren, die wir aber noch nicht gelistet haben“, so Deutsch.

Ausschlaggebend dafür, dass die Nutzer den Eintrag letztlich aufrufen, ist laut der Expertin zu großen Teilen das Titelfoto. „Man sieht am Anfang ja nur ein einziges Foto, den Preis und eine kurze Headline. Der Kunde entscheidet in einer Sekunde, ob er die Immobilie anklickt oder nicht. Das macht er meist vom Foto abhängig“, so Deutsch. Meist handle es sich um ein Foto mit tollem Blick aufs Meer, auf den Garten, eine Fassade oder architektonisch spektakuläre Aufnahmen. „Das Hauptfoto – da trainiere ich auch meine Mitarbeiter immer drauf – muss einen Wow-Effekt haben, neugierig machen und trotzdem das Haus repräsentieren“, erklärt Deutsch.

Wichtig: Mit Garten

Klicken sich die Nutzer dann erst einmal genauer durch die jeweilige Anzeige, bleiben viele laut der Idealista-Statistik an manchen Räumlichkeiten besonders hängen: Am beliebtesten ist bei 55 Prozent der Nutzer der Garten. Es folgt mit 48 Prozent die Küche, das Wohnzimmer (47 Prozent), dann erst Pool (38 Prozent) und Badezimmer (29 Prozent). „Die Auflistung finde ich schlüssig. In den Zeiten, in denen wir gerade leben, ist ein Garten hochgradig wichtig geworden“, findet Deutsch und spielt damit auf die Pandemie an. Auch viele ihrer Kunden seien derzeit dabei, ihren Lebensmittelpunkt zu verlegen, da sie gemerkt hätten, dass sie auch von Mallorca aus arbeiten können. Da spiele der Garten eine wichtige Rolle. Andere wiederum ziehen bewusst von der Stadt in weitläufigere Immobilien aufs Land. „Auch dass die Küche anscheinend so wichtig ist, kann ich gut verstehen. Sie ist für mich das Herzstück in einem Haus. Das Bad wiederum kann man leicht verändern. Bäder haben zudem eine Durchschnittsgröße, und ob die Fliesen jetzt blau oder grün sind – auch das kann man schnell ändern“, kommentiert Deutsch die Statistik.

Spanienweit suchen die meisten Nutzer Luxusimmobilien in der Region Madrid (23 Prozent), dahinter folgt Andalusien (18 Prozent). Die Balearen liegen nach Valencia (13 Prozent) und Katalonien (10 Prozent) mit acht Prozent auf Platz fünf des Rankings. Man schaue zuerst in der eigenen Region nach „Porno-Immobilien“, danach oft in Nachbarregionen wie Katalonien im Fall der Balearen.

Kommen die Neugierigen denn auch tatsächlich bei der Agentur vorbei, um sich die Villen vor Ort anzusehen? Das sei nur selten der Fall, so Deutsch. „Wir machen eine recht komplexe Beratung, fragen viele Dinge ab“, so die Expertin. „Da merke ich schnell, ob einer nur gucken will: Er hat irgendwann keine Antworten mehr auf die Fragen.“