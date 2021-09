Trotz Pandemie flirten bei RTLZWEI auch in diesem Jahr wieder die Teilnehmer vor Mallorca-Kulisse, fassen sich bei Spielchen und im Pool an, knutschen, schlafen dicht an dicht nebeneinander ein und zoffen sich auch reichlich: Am Montag (30.8.) ist die sechste Staffel der auf der Insel gedrehten Dating-Show „Love Island“ angelaufen. Bereits in den ersten Folgen gab es erste Ausspann-Aktionen, Eifersüchteleien, Mini-Herzschmerz und Tränen.

Ort des Geschehens ist eine neue, 300 Quadratmeter große Villa bei Ses Salines. Auf dem rund 2.500 Quadratmeter großen Anwesen befindet sich auch ein riesiger Pool. Wie „Bild“ berichtet, wurde die Luxusvilla in den vergangenen Wochen aufwendig an das Format angepasst: Es gibt einen riesigen Schlafsaal mit sechs Kingsize-Betten, einen gemeinschaftlich genutzten, begehbaren Kleiderschrank mit Styling-Ecke, Sonnenbetten sowie Lounge- und Fitnessbereiche. 260 Mitarbeiter sollen an den Umbauarbeiten beteiligt gewesen sein, bei denen auch 35.000 Meter Kabel verlegt und 58 Kameras installiert wurden. Schließlich werden die Kandidaten ähnlich wie bei „Big Brother“ rund um die Uhr gefilmt. Gedreht wird parallel zur Ausstrahlung bis Ende September. „Sicherlich werden auch wieder einige schöne Bilder von der Insel zu sehen sein“, verspricht eine Sprecherin auf MZ-Anfrage.

Die diesjährige Staffel moderiert Model, Moderatorin und Dessous-Designerin Sylvie Meis. Wie die 43-Jährige der MZ erzählt, wird sie durchgehend auf der Insel sein. „Ein paar wenige Male gehe ich zum Arbeiten in andere Länder, komme aber immer direkt wieder hierher zurück“, so Meis. In den vergangenen Jahren habe sie mit ihrer Familie immer einen großen Teil der Ferien auf Mallorca verbracht. „Ich liebe diese Insel einfach sehr. Die Natur, das Wetter, die Stimmung. Es ist für uns der perfekte Ort zum Entspannen“, so Meis, die sich am liebsten am Wasser aufhält. Mallorca habe bekanntlich schöne Buchten zu bieten, schwärmt die aus der RTL-Talentshow „Das Supertalent“ und der Tanzshow „Let’s Dance“ bekannte Niederländerin.

Am Set der Show soll es wie bereits im vergangenen Jahr streng coronakonform zugehen: „Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aller Beteiligten an ‚Love Island‘ steht für uns an erster Stelle“, so die Sendersprecherin. „Für die Produktion auf Mallorca wurden gemeinsam mit ITV und in Abstimmung mit den deutschen und spanischen Behörden detaillierte Hygiene- und Sicherheits-Guidelines ausgearbeitet. Produziert wird zudem fernab touristischer Hotspots.“

Mehr Lust auf Flirten

So schwierig die Drehbedingungen vor Ort, so wichtig die Liebesbotschaft, meint die Moderatorin zur MZ: „Flirten, Menschen kennenlernen war in den letzten Monaten sicherlich nicht mehr ganz so einfach. Das Lächeln ist durch Masken verdeckt, da muss das einfach über die Augen kommen. Die Pandemie hat es definitiv nicht einfach gemacht!“ Und wenn jetzt noch das Wetter schön ist, sei die Flirt-Laune noch größer.

Auf dem Anwesen haben die Singles nun vier Wochen lang Zeit, sich kennenzulernen und ihre Traumpartnerin oder ihren Traumpartner zu finden. Eine der wichtigsten Regeln der Kuppelshow: „Wer Single bleibt, muss die Villa vorzeitig verlassen.“ Und auch bei der diesjährigen Staffel haben die Zuschauer wieder etwas mitzureden. Mit der „Love Island“-App können sie den Verlauf der Sendung durch ihr Voting aktiv mitgestalten. Am Ende entscheidet auch das Publikum, welches Paar das Finale von „Love Island 2021“ und damit 50.000 Euro gewinnt.

Die Kuppelshow läuft noch bis Ende September jeweils montags bis freitags sowie sonntags um 22.15 Uhr. Im Anschluss daran sind die Folgen sieben Tage lang online auf TVNOW verfügbar.