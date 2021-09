Dieser Monat kündet vom Start der jährlichen Traubenernte in Binissalem, der zentralen Region des mallorquinischen Weinanbaus. Auch das Weinerntefest Festa des Vermar findet hier statt – freilich unter Corona-Auflagen. Traditionell stehen Umzüge, Wettkämpfe im Traubentreten und ein Weinverkostungswettbewerb zum feierlichen Abschluss der Traubenernte auf Mallorca auf dem Programm. Das Fest ist zugleich eine Huldigung des Schutzheiligen der Stadt – Sant Gall, der Fruchtbarkeit symbolisiert.

Trauben sind die ältesten Früchte seit Menschengedenken, es gibt mehr als 8.000 Sorten dieser saftigen Leckerbissen mit ebenmäßiger Schale. Im Handel werden Trauben in drei Kategorien eingeteilt: Weintrauben (mit hohem Säuregehalt, daher für den Verzehr zu sauer), Tafeltrauben (mit niedrigem Säuregehalt) und Trauben für die kommerzielle Lebensmittelproduktion von Rosinen, Korinthen oder Traubensaft. Die üblichen Sorten auf Mallorca sind unter anderem Manto Negro, Callet, Ull de llebre, Monastrell, Cabernet Sauvignon, Syrah und Merlot für die Rotweinproduktion sowie Premsal Blanco, Parellada, Macabeo, Moscatell und Chardonnay für die Herstellung von Weißwein.

Trauben reifen nach der Ernte nicht nach, also suchen Sie am besten nach solchen, die eine kräftige Färbung haben, fest am Stiel halten und faltenfrei sind. Grüne Trauben sind meist am süßesten. Nach dem Kauf sollten die Trauben im Kühlschrank aufbewahrt werden, wo sie sich einige Tage lang frisch halten.

In der Küche passen frische Trauben perfekt zu Salaten mit Ziegenkäse, Sauerrahm und Erdbeeren. Auch werden sie gerne mit Ochsenschwanz geschmort, in Eintöpfen mit Wild oder zu Seezunge im französischen Klassiker „Sole Veronique“ gereicht. Dieses Gericht gehört zu meinen Favoriten, denn es war eines der ersten, die ich in der Kochschule lernte. In Restaurants wurde es über lange Zeit ignoriert, daher finde ich, es ist jetzt Zeit für eine Wiederbelebung.

Bitten Sie Ihren Fischhändler, die Seezunge zu filetieren sowie zu enthäuten und entfernen Sie die Traubenschalen vorher vollständig, indem Sie die Trauben in eine Schüssel mit kochendem Wasser legen. Lassen Sie sie 45 Sekunden darin, dann gießen Sie das Wasser ab, und Sie werden sehen, die Haut lässt sich ganz leicht entfernen. Halbieren Sie die Trauben, entfernen Sie die Kerne, und schon kann’s losgehen.