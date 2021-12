Ein Kirchenbau, nicht gerade der kleinste, inmitten eines Orts – wo sind wir hier?

Landschaften und Gebäude, die einem wohlbekannt sind, wirken aus der Vogelperspektive ganz anders. Deswegen ist unser Fotoquiz auch für ausgemachte Inselkenner eine Herausforderung: Woche für Woche zeigen wir eine Aufnahme des auf Luftbilder spezialisierten Profi-Fotografen Hans Blossey. Die zweite Folge vergangene Woche war nicht ganz einfach, trotzdem kamen 30 Leser auf die richtige Antwort: Zu erkennen war das Hospital Joan March bei Bunyola, das auf Atemwegserkrankungen spezialisiert ist. Gegründet wurde es 1920 als Sanatorium für Tuberkulose-Patienten. Als Gewinner gezogen haben wir Helmut Willert aus Vilafranca – herzlichen Glückwunsch!

Wenn Sie wissen, wo auf Mallorca die die Aufnahme des Titelfotos entstand, können Sie ebenfalls ein Exemplar des neuen Buches „Mallorca von oben – die schönsten Luftbilder der Insel“ gewinnen. Es zeigt auf 160 Seiten eine Auswahl der mehr als 10.000 Aufnahmen, die Blossey von Mallorca gemacht hat. Bitte schicken Sie Ihre Lösung bis Montag (6.12.) per E-Mail und mit dem Betreff „Mallorca von oben“ an web@mallorcazeitung.es. Den Gewinner sowie die Lösung geben wir dann in der kommenden Ausgabe bekannt.